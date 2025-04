Stiamo entrando nel vivo del primo turno dei playoff NBA, con alcune serie che hanno già archiviato le prime due gare (come Nuggets – Clippers, che si sta rivelando un instant classic). Le due teste di serie della Eastern e della Western Conference, i Cleveland Cavaliers e gli Oklahoma City Thunder, hanno giocato una sola partita a testa, anche perché hanno dovuto “aspettare” per conoscere il proprio avversario, deciso attraverso i play-in. C’è molta attesa riguardo a quello che possono fare le prime della classe e i loro grandi giocatori, e nelle gare inaugurali abbiamo già avuto qualche risposta.

Come giocano i Cleveland Cavaliers?

Cleveland è stata una delle sorprese della regular season. O meglio, il suo eccezionale rendimento lo è stato. Che ci fosse una grande quantità di talento ai Cavs era cosa ben nota, così come però era chiaro che bisognava mettere le cose nel verso giusto. I catalizzatori, in questo senso, sono stati due: il primo è Kenny Atkinson, che ha da subito messo il team sui binari giusti, e il secondo è stato il passo indietro di Donovan Mitchell, che ha saputo sacrificare saggiamente parte dei suoi possessi per permettere un maggior equilibrio nelle rotazioni offensive.

Il resto è storia, come abbiamo visto con i nostri stessi occhi: i Cavaliers hanno vinto le prime 15 partite della stagione 2024-2025 – una delle streak più lunghe della storia NBA – e hanno veleggiato per tutte le oltre 80 partite del campionato – concludendo con un record di 64 vittorie e 18 sconfitte. Al primo turno dei playoff stanno affrontando i ben più modesti Miami Heat, che però sono sempre una bella “gatta da pelare” nella post-season.

A dispetto di quanto potevano far presagire i valori disposti in campo, infatti, la vittoria di Cleveland non è stata un punto netto esclamativo (come invece è stato oper Oklahoma, di cui parleremo più tardi): l’attacco di Cleveland, molto efficace grazie alle diverse bocche da fuoco, ha fatto quasi totale affidamento su Donovan Mitchell e il sesto uomo Ty Jerome. Spider – il soprannome di Mitchell – ha siglato infatti 30 punti ed è stato top scorer della squadra, ma subito dopo c’è stato Ty: un ragazzo dall’elevato valore, da cui però non ci si aspettava di certo questo exploit alla sua prima gara di playoff in assoluto.

E non è solo la quantità dei punti da considerare, ma anche il loro peso: a dispetto del risultato finale (121-100), la partita ha presentato uno scarto di soli 8 punti fino all’inizio dell’ultimo quarto, ed è solo grazie al boost di Jerome (autore di 16 dei 28 punti totali dei Cavs nell’ultima frazione) che Cleveland ha potuto archiviare gara 1 senza ulteriori pensieri.

Miami non ha moltissime armi a disposizione oltre a Tyler Herro e Bam Adebayo, ma è tremendamente ostinata e nella serata giusta può dare fastidio a praticamente chiunque. Cleveland potrà senz’altro contare su un apporto più concreto da parte di Jarrett Allen e Evan Mobley, autore di soli 9 punti e 7 rimbalzi in gara 1. Cleveland per superare questo primo step, cosa assolutamente nelle sue corde, deve ancora fare aggiustamento, o quella che sembra una serie di riscaldamento potrebbe complicarsi.

Come giocano gli Oklahoma City Thunder?

Tutt’altra storia è stata invece la Gara 1 tra la testa di serie numero 1 della Western Conference, gli Oklahoma City Thunder, e la numero 8, i Memphis Grizzlies. Il punteggio finale recita infatti 131-80, ma forse neanche queste cifre rendono bene l’idea di che tipo di esecuzione sia stata questa partita. I Thunder infatti sono arrivati a condurre di ben 56 punti, sfiorando il record di sempre per margine di conduzione in una partita di playoff (58). L’elemento più straordinario da sottolineare è che questo risultato incredibile è arrivato con una partita modesta del giocatore più atteso, Shai Gilgeous-Alexander.

Il candidato MVP ha messo a referto solo 15 punti, tirando con il 30% dal campo, ma ciononostante Oklahoma ha comunque messo a referto una prestazione magistrale, con tutti e 5 i titolari andati in doppia cifra. Questa è un’eccellente notizia per OKC, che si dimostra in grado di fare malissimo anche se il suo miglior giocatore non ha una serata scintillante.

Dal lato difensivo, la chiave di questa gara è stato impedire a Ja Morant di entrare in condizione, spingendolo spesso a prendere tiri dall’esterno o a scaricare la palla invece che attaccare il ferro come è solito fare. Di riflesso, anche il resto dei Grizzlies è andato fuori giri: a parte Morant, nessuno dei titolare è stato in grado di segnare 10 punti. Solo il panchinaro Marvin Bagley III ha fornito un buon contributo, con 17 punti.

Memphis sicuramente potrà tirare meglio di come ha fatto in Gara 1 nel resto della serie ma, ad ogni modo, Oklahoma City non è certo prima per defensive rating in tutta l’NBA per caso. Se qualcuno avesse avuto qualche dubbio in merito a come si sarebbe trasposta la straordinaria stagione di Oklahoma nei playoff, nella partita inaugurale è arrivata una risposta forte e chiara.