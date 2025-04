Il momento più atteso dagli appassionati di basket sparsi in tutto il mondo è finalmente arrivato: cominciano i Playoff NBA. Le 8 migliori squadre della Eastern e della Western Conference sono pronte a darsi battaglia per decretare la migliore in assoluto: da qui in avanti, ogni giocatore darà il meglio di sè, lottando su ogni pallone e centimetro del campo. Perché ai Playoff si fa davvero sul serio.

Archiviata la lunga regular season, queste sono le squadre che hanno conquistato un posto al prestigioso torneo:

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers Boston Celtics, New York Knicks Indiana Pacers Milwaukee Bucks Detroit Pitons Orlando Magic Atlanta Hawks/Miami Heat

Wester Conference

Oklahoma City Thunder Houston Rockets Los Angeles Lakers Denver Nuggets Los Angeles Clippers Minnesota Timbwerwolve Golden State Warriors Memphis Grizzlies/Dallas Mavericks

Il motivo per cui alla posizione numero 8 vedete due squadre e non una si deve al fatto che il torneo play-in, che assegna gli ultimi due posti disponibili (il settimo e l’ottavo) è ancora in corso: questa notte gli Atlanta Hawks affronteranno i Miami Heat, e i Memphis Grizzlies se la vedranno con i Dallas Mavericks: le due squadre vincitrici si qualificheranno come ottava ed ultima testa di serie nelle rispettive Conference. Proprio per questo motivo, analizzeremo tutti i round dei playoff senza prendere in considerazione le squadre che non hanno ancora un avversario delineato, vale a dire i Cleveland Cavaliers e gli Oklahoma City Thunder. Fatta questa necessaria premessa, cominciamo.

Boston Celtics (2) vs Orlando Magic (7)

Iniziamo dai campioni in carica, i Boston Celtics: quest’anno, la squadra allenata da Joe Mazzulla ha dato l’impressione di voler gestire maggiormente il proprio talento, evitando di compiere tutti gli sforzi possibili per chiudere al primo posto della classifica come invece era accaduto lo scorso anno. Di fatto, la squadra biancoverde si ripresenta con lo stesso core che ha trionfato agli ultimi playoff: il quintetto composto da Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Kripstaps Prozingis (o Al Holford, a seconda delle condizioni del lituano) e con Payton Prtichard come prestigioso sesto uomo, oltre ad una serie di ottimi giocatori di contorno come Sam Hauser, Neemias Queta e Luke Kornet.

Questa squadra formidabile affronterà al primo turno gli Orlando Magic: un nucleo molto tosto, fisico e giovane, che punta tantissimo su una difesa asfissiante (sono secondi in tutta l’NBA in questo parametro). Di contro, la squadra di Orlando presenta vere e proprie voragini in attacco (sono la 27esima squadra su 30 per offensive rating), puntando quasi tutto sul duo Paolo Banchero – Franz Wagner. I Celtics sembrano dunque largamente favoriti.

New York Knicks (3) vs Detroit Pistons (6)

Una sfida che ha il sapore degli anni ’90, con due storiche franchige che sembrano essersi ritrovate, pur seguendo percorsi diversi. Il round tra i Knicks e i Pistons promette scintille: il talento premia la squadra di New York, che però soffre di una rotazione molto corta e di un tasso di utilizzo ai limite del legale per i suoi titolari (che superano tutti la media di 35 minuti su 48). Come si è visto negli scorsi playoff, questo potrebbe condurre a seri infortuni e limitare la potenza della squadra. I Pistons sono una delle sorprese, se non LA sorpresa, della Eastern Conference. Guidati da Cade Cunningham, finalmente inserito in un contesto funzionale, nel giro di un solo anno sono passati dall’essere una delle barzellette dell’NBA a una squadra che può battere chiunque nella serata giusta. Difficile, però, che al meglio delle 7 gara possa avere la meglio.

Indiana Pacers (4) vs Milwaukee Bucks (5)

Interessantissimo rematch dei primo round dei playoff 2024: in quell’occasione, fu Indiana a prevalere per 4-2. Scontro molto equilibrato, che vede frapporsi due squadre che dopo un inizio difficile hanno alzato sensibilmente il loro livello: questo è vero sopratutto per Indiana, che ha disputato un’eccellente seconda parte di stagione, così come il suo leader maximo Tyrese Haliburton. Milwuakee non può essere del tutto serena: pare che Damian Lillard, la principale spalla di Giannis Antetokounmpo, non riuscirà a rientrare in tempo e salterà almeno le prime gare della serie. Se giocano come si è visto negli ultimi tempi, i Pacers potrebbero siglare un altro colpaccio.

Houston Rockets (2) vs Golden State Warriors (7)

La stagione degli Houston Rockets è stata semplicemente straordinaria. Ime Udoka continua ad essere la guida giusta per un gruppo giovane e affamato, che sta dimostrando di avere moltissimi talenti nelle sue file (Green, Sengun, Thompson, per citarne alcuni tra i più in vista). Purtroppo per loro, non potevano trovare avversario più scomodo dei Golden State Warriors.

Questo è uno di quei casi in cui non bisogna guardare la posizione della classifica: Golden State, dopo l’arrivo di Jimmy Butler, ha infatti ritrovato il consueto spirito combattivo che abbiamo imparato a conoscere negli anni – e che, anche per ammissione di alcuni giocatori, era venuto a mancare negli ultimi tempi – e se si presenta in grande spolvero. Inoltre, il core del gruppo, su cui primeggiano Stephen Curry e Draymond Green, vanta un’esperienza imparagonabile rispetto a quella dei Rockets. Insomma, lo scontro tra i giovani arrembanti e i “vecchi” saggi sembra pendere per i secondi.

Los Angeles Lakers (3) vs Minnesota Timberwolves (6)

C’è molto hype per la prima edizione dei playoff dei Lakers targati Luka Doncic – LeBron James, e non potrebbe essere che così. Il duo è uno dei più incredibili che abbiamo visto negli ultimi anni: LeBron ne ha beneficiato in termini di utilizzo e peso offensivo, e Doncic ha trovato il partner con il QI cestistico più alto con cui abbia mai giocato. A sfidarli nella loro prima serie insieme ci sono i Minnesota Timberwolves, che nonostante sia calati rispetto allo scorso anno – complice l’addio di Karl-Anthonty Towns – sono comunque riusciti a terminare la stagione con un buon sesto posto. Il round sembra essere dei Lakers, ma non sarà così semplice se hai contro Anthony Edwards.

Denver Nuggets (4) vs Los Angeles Clippers (5)

Altro round da seguire con molto interesse. Le due squadre arrivano da due percorsi quasi opposti: i Denver Nuggets hanno sperimentato una pericolosa flessione che li ha portati ad esonerare il coach Malone dopo dieci anni, mentre i Clippers hanno ritrovato James Harden e sopratutto Kawhi Leonard. La presenza di quest’ultimo cambia totalmente le carte in tavola, ed apre ad una serie che può essere tra le più belle del primo round. Non lo abbiamo ancora citato, ma immagino sappiate tutti che l’uomo più importante sul campo è Nikola Jokic, senza dubbio il giocatore più forte del mondo in questo periodo storico.