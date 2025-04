Tra i tanti awards di fine stagione NBA, uno dei più attesi è quello che delinea gli All NBA Team: in sostanza, si tratta di tre quintetti dei sogni in cui vengono inseriti i 15 migliori giocatori dell’anno. Il primo quintetto è ovviamente il più prestigioso, perché raccoglie i 5 cestiti più forti in assoluto: con il secondo si va a “scalare” in termini di impatto complessivo e via dicendo. In precedenza si usava rispettare rigidamente le posizioni di un quintetto vero e proprio (2 guardie, 2 ali e 1 centro) ma attualmente questo criterio è venuto meno, anche se è implicitamente ancora rispettato. Fatte queste necessarie premesse, ecco quali sembrano essere i nomi più papabili per i primi quintetti NBA.

📋 Come funziona la selezione degli All-NBA Team?

I tre All-NBA Team vengono scelti da una giuria di giornalisti NBA. Ogni votante seleziona 15 giocatori, divisi in tre quintetti, senza ruoli fissi. I punteggi ottenuti definiscono i team ufficiali.

All NBA Team: il probabile primo quintetto

Quintetto Giocatori All-NBA First Team Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic All-NBA Second Team Jalen Brunson, Stephen Curry, Anthony Edwards, LeBron James, Evan Mobley All-NBA Third Team Tyrese Haliburton, Jalen Williams, Cade Cunningham, Jaren Jackson Jr, Karl-Anthony Towns

Il primo quintetto potrebbe essere il più semplice sulla carta, in quanto raccoglie i migliori giocatori in assoluto: ad ora i posti sembrano essere assicurati a Shai-Gilgeous Alexander, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, che altro non sono che i 5 principali candidati al premio di MVP, il miglior giocatore della Lega.

Shai-GIlgeous Alexander è il primo nome della lista: ormai sembra destinato a vincere il suo primo MVP, ed è reduce da una stagione straordinaria che lo ha visto guidare con i numeri e con le giocate gli Oklahoma City Thunder, che hanno concluso la regular season con il miglior record.

Nikola Jokic è l’altro candidato MVP, autore di una stagione altrettanto straordinaria in cui si è confermato il miglior giocatore del mondo, o comunque top 2. Dominante come sempre, Jokic è un vero e proprio glitch nel gioco del basket, unendo versatilità offensiva, senso del gioco e letture con pochissimi eguali nella storia del gioco.

Donovan Mitchel è il giocatore più in vista dei Cleveland Cavaliers capaci di chiudere al primo post nell’ Eastern Conference. Da sempre un giocatore dallo straordinario talento offensivo ma spesso tacciato di essere “egoista”, quest’anno ha dimostrato un’incredibile capacità di leadership, sacrificando molto del suo peso in attacco per permettere un maggior coinvolgimento dei compagni, con straordinari risultati.

Jayson Tatum è il miglior giocatore dei Boston Celtics campioni in carica, ma come è solito fare ha lasciato qualche possesso in più ai compagni dando la precedenza all’equilibrio generale.

Giannis Antetokoumpo ha siglato un’altra stagione for the ages, guidando i Milwaukee Bucks con i suoi numeri straordinari. Nella seconda parte di stagione è ulteriormente cresciuto, anche se sembrano essere sempre più forti i rumors di una sua partenza dalla squadra che lo ha draftato.

All NBA: il probabile secondo quintetto

Da qui in poi l’inserimento nei quintetti diventa più difficile, con gli analisti che si dividono su diversi nomi: i più papabili sembra essere Jalen Brunson, Stephen Curry, Anthony Edwards, LeBron James e Evan Mobley.

Jalen Brunson ha tagliato per il rotto della cuffia il traguardo delle 65 partite necessarie per essere eleggibile, e probabilmente conquisterà la nomina per il secondo quintetto All NBA. Come già visto nello scorso anno, la guardia è leader maximo e trascinatore dei New York Knicks.

Stephen Curry ha disputato la consueta, grande stagione, pur sembrano a tratti un po’ più stanco del solito: l’arrivo di Butler ha rivitalizzato totalmente l’ambiente, e anche il numero 30 ne ha beneficiato, concludendo un’altra stagione con +300 triple.

Anthony Edwards continua il suo percorso verso l’essere la prossima superstar dell’NBA, migliorando ulteriormente il proprio record di punti a partita (27.2). L’addio di Karl-Anthony Towns lo ha caricato di ulteriori responsabilità, un compito a cui ha risposto presente.

Sono sostanzialmente finite le parole per descrivere LeBron James: a 40 anni, il più forte giocatore di sempre ha siglato un’altra stagione memorabile, sacrificando qualcosa in termini di punti con l’arrivo di Luka Doncic ma beneficiandone in termini di gestione e peso offensivo.

Evan Mobley sta lentamente diventando il giocatore che prometteva di essere: un’arma incredibile su entrambi i lati del campo, specialmente in quella difensiva.

All NBA: il probabile terzo quintetto

Il terzo team diventa ancora più complesso, perché i giocatori di talenti in NBA e che si sono resi protagonista di una grande stagione sono davvero tantissimi. Ancora una volta ci affidiamo ad una media delle preferenze degli analisti, che vedrebbero meritevoli di questo premio:

Tyrese Haliburton , leader maximo degli Indiana Pacers e autore di una straordinaria seconda metà di stagione.

, leader maximo degli Indiana Pacers e autore di una straordinaria seconda metà di stagione. Jalen Williams , forse il miglior difensore degli Oklahoma City Thunder ed arma fondamentale su entrambi i lati del campo.

, forse il miglior difensore degli Oklahoma City Thunder ed arma fondamentale su entrambi i lati del campo. Cade Cunningham , che grazie ad un sistema funzionante ha siglato la sua prima, vera, grande stagione in maglia Pistons.

, che grazie ad un sistema funzionante ha siglato la sua prima, vera, grande stagione in maglia Pistons. Jaren Jackson Jr, una delle colonne portanti dei Memphis Grizzlies e stabilmente tra i migliori difensore di tutta l’NBA.

una delle colonne portanti dei Memphis Grizzlies e stabilmente tra i migliori difensore di tutta l’NBA. Karl-Anthony Towns, che ci ha messo pochissime partite ad integrarsi alla perfezione nei New York Knicks.

❗Chi rischia l’esclusione?

Luka Doncic (presenze), Kevin Durant (calo di rendimento), Jimmy Butler e Bam Adebayo sono tra i nomi illustri che potrebbero rimanere fuori.

❓FAQ sugli All-NBA Team Quanti All-NBA Team vengono selezionati? Tre quintetti da 5 giocatori.

Tre quintetti da 5 giocatori. I ruoli sono ancora considerati? No, dal 2023-24 non sono più vincolanti.

No, dal 2023-24 non sono più vincolanti. Quando vengono annunciati? Durante i Playoff NBA, solitamente a maggio.

Durante i Playoff NBA, solitamente a maggio. Ci sono criteri minimi? Sì, è necessaria la partecipazione ad almeno 65 partite.

