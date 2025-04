Home | Rookie of the Year: chi sarà la miglior matricola in NBA?

Se c’è una cosa su cui molti analisti e appassionati concordavano già dalla scorsa estate è che questa non sarebbe stata una grande classe per quanto riguarda il Draft, ossia l’ingresso annuale delle nuove leve in NBA. Questo sembra essere quasi un anno di transizione, stretto tra il 2024 (con Victor Wembanyama, Chet Holgrem e i fratelli Amen e Ausar Thompson) e il 2026, dove spicca il già chiacchieratissimo Cooper Flagg. Comunque, alcuni nomi sono riusciti a distinguersi e dar prova delle loro abilità, lasciando interessanti indizi su cosa vedremo da parte loro nei prossimi anni. E poi, in ogni caso, il premio di Rookie dell’Anno qualcuno lo dovrà pur vincere. Andiamo a vedere chi sono i favoriti.

1. Stephon Castle (San Antonio Spurs)

Stephon Castle sembra essere il principale favorito per il trofeo di Rookie dell’Anno. La guardia scelta dai San Antonio Spurs con la chiamata numero 4 ha infatti guidato tutte le matricole per punti, tiri tentati, tiri realizzati, tiri liberi tentati (e realizzati) e palle rubate, oltre ad essere secondo per minutaggio e quarto per assist. Insomma, dati alla mano Stephon Castle ha quantomeno il pregio di aver trovato un posto stabile nelle rotazioni della squadra che lo ha scelto, cosa che non è per niente scontata in una lega competitiva come l’NBA, sopratutto quando si parla di matricole. Al netto di una flessione nella seconda parte della stagione, comunque, Steph Castle ha dato prova di un grande spirito agonistico, di una buona capacità realizzativa – ha segnato almeno 20 punti in 24 occasioni, e per 2 volte ha superato i 30 – e in generale una mentalità NBA ready che ci lascia ottimi presupposti per gli anni futuri. Certo, ci sarebbero anche da considerare la bassa efficienza e le brutte percentuali dalla distanza, ma ricordiamoci che parliamo comunque di una matricola.

Una curiosità: se Steph Castle dovesse vincere il premio di Rookie dell’Anno, gli Spurs diventerebbero la seconda squadra ad avere tra le proprie fila la miglior matricola per due anni di fila (Victor Wembanyamma nel 2024, Castle nel 2025) negli ultimi 50 anni. Questa impresa è in riuscita in precedenza solo ai Minnesota Timbwervolves con la coppia Andrew Wiggins e Karl-Anthony Towns.

2. Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Nonostante le aspettative non fossero elevatissime, per la prima scelta al Draft Zacchierie Risacher è stato comunque un buon anno, soprattutto prendendo in considerazione l’ultimo terzo di stagione. Le cifre non sono esaltanti, ma ci sono alcuni aspetti molto positivi da sottolineare: in primis, è l’unico rookie ad aver tenuto almeno il 45% da 2, il 35% da 3 e il 75% ai tiri liberi nel 2025, con la media di 13 punti a partita. Inoltre, è apparso sin da subito dotato di ottimo senso della posizione di un buon QI cestistico. Molto spesso, si è infatti mostrato in grado di leggere bene i tagli e le rotazioni, fungendo diverse volte come un buon terminale per i passaggi di Trae Young e un facilitatore della manovra. Niente di eccezionale, beninteso, ma una buona base per le stagioni a venire e quanto basta per essere tra i candidati per il Rookie of the year.

3. Matas Buzelis (Chicago Bulls)

Se le prime due posizioni del ballottaggio sembrano essere ben definitive, dalla terza in poi le opinioni sono più divise: noi, come molti analisti, propendiamo per Matas Buzelis, ala grande dei Chicago Bulls che si è reso protagonista di una campagna personale interessante, soprattutto negli ultimi mesi. Dopo essere partito piuttosto in sordina e con un minutaggio bassissimo, Buzelis ha gradualmente scalato le gerarchie di Chicago, fino a diventare titolare. Le sue principali caratteristiche sono una grande volontà di attaccare il ferro, un ampio ventaglio di soluzioni nel farlo – sa schiacciare, tirare da 3 e entrare per un appoggio – e grinta da vendere. Di contro, deve migliorare nelle scelte, così come nelle letture difensive e nelle spaziature; ma, come già detto, quando si parla di rookie bisogna sempre tenere in considerazione il fattore di adattamento ad una lega veloce e competitiva come l’NBA.

Altri nomi da considerare per il Rookie dell’Anno

Ci sono altri nomi da menzionare, anche se le loro carte sembrano essere meno buone rispetto a quelle possedute dai giocatori di cui vi abbiamo parlato. Tra i principali c’è sicuramente Zach Edey, che in una stagione altalenante ha comunque dato prova di poter giocare in una squadra dai grandi obiettivi come i Memphis Grizzlies, e il compagno di team Jayden Wells, autore di eccellenti performance realizzative. Segnaliamo anche Alex Sarr (Washington Wizards), Kyle Filipowski (Utah Jazz), Kel’el Ware (Miami Heat) ma sopratutto Jared McCain, che nelle sue partite in maglia Philadelphia 76ers è stato forse il miglior giocatore della squadra e il principale candidato a vincere il premio di Rookie dell’Anno: purtroppo, l’infortunio maturato gli ha impedito di superare il muro delle 65 partite necessarie per essere eleggibile.

Rookie of the Year: i vincitori degli ultimi 10 anni

🇺🇸 Rookie of the Year: vincitori dal 2015 al 2025 Anno Giocatore Squadra 2025* Victor Wembanyama San Antonio Spurs 2024 Paolo Banchero Orlando Magic 2023 Scottie Barnes Toronto Raptors 2022 LaMelo Ball Charlotte Hornets 2021 Anthony Edwards Minnesota Timberwolves 2020 Ja Morant Memphis Grizzlies 2019 Luka Dončić Dallas Mavericks 2018 Ben Simmons Philadelphia 76ers 2017 Malcolm Brogdon Milwaukee Bucks 2016 Karl-Anthony Towns Minnesota Timberwolves 2015 Andrew Wiggins Minnesota Timberwolves Dal talento precoce di Wiggins all’impatto europeo di Dončić, fino alla rivoluzione fisica di Wembanyama: ogni anno un rookie ha lasciato il segno nella lega. 🗓️ Dati aggiornati ad aprile 2025 • Fonte: NBA.com, ESPN, Basketball Reference

