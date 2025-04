Archiviato Monte Carlo, è tempo di un altro grande torneo Masters 1000: il circuito mondiale del tennis si sposa ora nella capitale della Spagna per ospitare il Madrid Open 2025, uno degli appuntamenti più amati all’interno della stagione della terra rossa e di tutto il calendario annuale. Abbiamo preparato una guida su questi Masters, dagli orari della competizione al punto sugli italiani in gara.

Miami Masters 1000: date e programma

I Masters di Miami iniziano ufficialmente il 22 aprile – anche se qualificazioni si aprono il giorno prima, il 21 – e si concluderanno il 4 maggio. Quello che segue è il programma dettagliato, ma ricordatevi che gli orari possono essere soggetti a variazioni per la lunghezza degli incontri e le condizioni climatiche.

Martedì 22 aprile

Singolare donne, primo turno (dalle ore 11:00)

Mercoledì 23 aprile

Singolare uomini, primo turno (dalle ore 11:00)

Singolare donne, primo turno (dalle ore 11:00)

Giovedì 24 aprile

Singolare uomini, primo turno (dalle ore 11:00)

Singolare donne, secondo turno (dalle ore 11:00)

Doppio donne, primo turno (dalle ore 11:00)

Venerdì 25 aprile

Singolare uomini, secondo turno (dalle ore 11:00)

Singolare donne, secondo turno (dalle ore 11:00)

Doppio donne, primo turno (dalle ore 11:00)

Sabato 26 aprile

Singolare uomini, secondo turno (dalle ore 11:00)

Singolare donne, terzo turno (dalle ore 11:00)

Doppio donne, primo turno (dalle ore 11:00)

Domenica 27 aprile

Singolare uomini, terzo turno (dalle ore 11:00)

Singolare donne, terzo turno (dalle ore 11:00)

Doppio uomini, primo turno (dalle ore 11:00)

Doppio donne, secondo turno (dalle ore 11:00)

Lunedì 28 aprile

Singolare uomini, terzo turno (dalle ore 11:00)

Singolare donne, quarto turno (dalle ore 11:00)

Doppio uomini, primo turno (dalle ore 11:00)

Doppio donne, secondo turno (a partire dalle ore 11:00)

Martedì 29 aprile

Singolare uomini, quarto turno (a partire dalle ore 11:00)

Singolare donne, quarti di finale (a partire dalle ore 11:00)

Mercoledì 30 aprile

Singolare uomini, quarti di finale (a partire dalle ore 13:00)

Singolare donne, quarti di finale (a partire dalle ore 13:00)

Doppio uomini, ottavi di finale (a partire dalle ore 13:00)

Doppio donne, quarti di finale (a partire dalle ore 13:00)

Giovedì 1° maggio

Singolare uomini, quarti di finale (a partire dalle ore 13:00)

Singolare donne, semifinali (a partire dalle ore 13:00)

Doppio uomini, quarti di finale (a partire dalle ore 13:00)

Venerdì 2 maggio

Singolare uomini, semifinali (a partire dalle ore 13:30)

Doppio uomini, semifinali (a partire dalle ore 13:30)

Doppio donne, semifinali (a partire dalle ore 13:30)

Sabato 3 maggio

Doppio uomini, finale (a partire dalle ore 15:30)

Singolare donne, finale (non prima delle ore 18:30)

Domenica 4 maggio

Doppio donne, finale (a partire dalle ore 15:30)

Singolare uomini, finale (non prima delle ore 18:30)

Dove vedere i Masters 1000 di Miami

Gli appassionati di tennis e del Masters 1000 di Miami potranno guardare tutte le partite sui canali di Sky Sport e in streamming sulle relative piattaforme Sky Go e NOW Tv. Ma c’è di più: le partite del tabellone maschile saranno disponibili anche in streaming su TennisTv, mentre i match della parte femminile in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.

Master 1000 Miami: il punto sugli italiani in gara

Il tennis italiano, ce lo ripetiamo spesso, sta vivendo un eccellente periodo, con tanti atleti che prendono parte ai tornei più prestigioso e spesso riescono ad arrivare alle battute finali. Tralasciando Jannik Sinner, che è ancora alle prese con la squalifica, basta pensare a Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il primo è appena arrivato in finale ai Master di Monte Carlo, riuscendo anche a strappare un set a Carlos Alcaraz, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto il campione in carica e numero 2 del mondo Alexander Zverev. Contando anche questi due atleti, sono 7 gli italiani che prenderanno parte agli Open di Madrid:

Nel tabellone femminile, il nome azzurro più atteso è quello di Jasmine Paolini, attuale numero 6 della classifica mondiale WTA e al suo secondo torneo dopo il debutto sul terreno di Stoccarda.

Miami Masters 1000: i favoriti

Tra i diversi atleti che prenderanno parte al torneo, il principale favorito è Carlos Alcaraz: il giovane tennista spagnolo arriva al Madrid fresco del trionfo di Monte Carlo e intende proseguire nel suo ottimo periodo mettendo le mani sul terzo Open di Madrid. Proveranno a frapporsi fra lui e questo obiettivo grandi nomi come Alexander Zverev, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Casper Ruud e Jack Draper.