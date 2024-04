ATP 250 Houston Luciano Darderi in semifinale. Che straordinaria performance da parte di Luciano Darderi! Il giovane italo-argentino classe 2002 supera anche l’americano Marcos Giron (n.54 nel ranking) e si qualifica per le semifinali del torneo di Houston, un ATP 250 disputato sulla terra rossa.

Darderi ha trionfato con un convincente 6-0, 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Il suo prossimo avversario sarà un altro statunitense, Frances Tiafoe, che ha sconfitto Jordan Thompson per 7-6(8), 6-4. Nell’altra metà del tabellone, si sfideranno Ben Shelton e Tomas Martin Etcheverry. Darderi può già gioire per il miglioramento del suo best ranking, virtualmente piazzandosi al 63º posto nel mondo (era 72° prima dell’inizio del torneo).