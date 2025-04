Pronostico Master 1000 Madrid: statistiche e quote degli italiani

Il tennis internazionale torna protagonista con il Master 1000 ATP Madrid 2025, uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra rossa. Dopo la recente conclusione dei tornei di Barcellona e Stoccarda, l’attenzione degli appassionati e degli scommettitori si sposta in Spagna, dove alcuni dei migliori talenti mondiali e numerosi italiani saranno chiamati a confermare le proprie ambizioni. In questo articolo analizzeremo il percorso degli azzurri nel tabellone maschile e femminile, fornendo una panoramica sulle principali quote e sui possibili pronostici dei match più interessanti.

Statistiche, quote e percorso degli italiani al Master 1000 di Madrid

Il torneo, ambientato nella suggestiva Caja Mágica di Madrid, si distingue per le sue condizioni di gioco uniche dovute all’altitudine superiore ai 650 metri. Questo aspetto, insieme al livello dei partecipanti, rende ancora più imprevedibile l’esito dei match e la scelta dei pronostici.

Flavio Cobolli affronta al primo turno l’ungherese Fabian Marozsan , con i bookmaker che lo quotano sfavorito @2.06 su Goldbet. In caso di successo, il prossimo ostacolo sarà il fresco vincitore di Barcellona, Holger Rune , in grande fiducia dopo il recente trionfo.

affronta al primo turno l’ungherese , con i bookmaker che lo quotano sfavorito @2.06 su Goldbet. In caso di successo, il prossimo ostacolo sarà il fresco vincitore di Barcellona, , in grande fiducia dopo il recente trionfo. Matteo Berrettini usufruisce di un bye al primo turno e debutterà contro il vincente tra Learner Tien e Marcos Giron ; possibili avversari successivi: Jack Draper al terzo turno e, potenzialmente, Novak Djokovic ai quarti.

usufruisce di un bye al primo turno e debutterà contro il vincente tra e ; possibili avversari successivi: al terzo turno e, potenzialmente, ai quarti. Luciano Darderi , reduce dalla vittoria nel 250 di Bucarest, esordirà contro il francese Quentin Halys ; il passaggio del turno porterebbe a un confronto con Frances Tiafoe .

, reduce dalla vittoria nel 250 di Bucarest, esordirà contro il francese ; il passaggio del turno porterebbe a un confronto con . Mattia Bellucci se la vede con Damir Dzumhur ; in caso di successo, sulla sua strada ci saranno Sebastian Baez e, potenzialmente, Djokovic .

se la vede con ; in caso di successo, sulla sua strada ci saranno e, potenzialmente, . Lorenzo Sonego affronterà per la sesta volta il serbo Miomir Kecmanovic (bilancio positivo 3-2); in caso di vittoria, sfida contro Alex de Minaur .

affronterà per la sesta volta il serbo (bilancio positivo 3-2); in caso di vittoria, sfida contro . Lorenzo Musetti, dopo il bye, attende il vincente tra Tomas Martin Etcheverry e Hamad Medjedovic; il percorso successivo prevede incontri con Stefanos Tsitsipas, de Minaur e, ai quarti, il favorito di casa Carlos Alcaraz.

Per il settore femminile, i riflettori sono puntati su Lucia Bronzetti, impegnata contro la giapponese Naomi Osaka nei 64esimi di finale. Le quote vedono favorita la nipponica a 1.34, mentre la vittoria dell’azzurra è proposta a 3.20.

Analizzando i ranking attuali, Jannik Sinner mantiene il primato tra gli italiani, seguito da Berrettini, Cobolli, Sonego, Arnaldi, Darderi, Bellucci e Nardi nella top 100 ATP. Nel WTA, Aryna Sabalenka guida la classifica, ma ottimi progressi anche per Jasmine Paolini, ora n.6 del mondo.

Il Master 1000 di Madrid promette spettacolo e incertezza, con numerosi italiani chiamati a confrontarsi con i big del circuito. Le quote antepost evidenziano la forza di Alcaraz, Djokovic e Zverev, ma anche outsider come Rune o Rublev potrebbero sorprendere. Tra le donne, occhi puntati su Osaka, Swiatek e Sabalenka, mentre per Bronzetti servirà un’impresa contro la favorita nipponica. Le principali piattaforme come Sky Sport e NOW garantiranno la copertura completa dell’evento.

In conclusione, l’edizione 2025 del Master 1000 di Madrid si conferma come uno degli eventi più attesi per appassionati e scommettitori. I pronostici vedono favoriti i grandi nomi, ma le condizioni peculiari della Caja Mágica e le ambizioni degli italiani potrebbero regalare sorprese. Le quote principali indicano Osaka favorita contro Bronzetti (1.34 contro 3.20), mentre tra gli uomini attenzione a Alcaraz, Djokovic e Zverev.

