Home » Nazionale: stop per Bastoni, dubbi per il bomber titolare

Alessandro Bastoni si è fermato in allenamento con la Nazionale italiana. Luciano Spalletti con dei dubbi anche per chi dovrà giocare titolare in attacco.

Infortunio per Bastoni in allenamento

Prima tegola per Luciano Spalletti che perde Alessandro Bastoni. Il difensore ha dovuto interrompere l’allenamento a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Non sembra nulla di grave, ma lo staff medico effettuerà ulteriori accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio. Intanto l’Inter è in costante contatto con i medici azzurri per monitorare la situazione. Il tecnico della Nazionale italiana dovrebbe quindi impiegare uno tra Gatti e Buongiorno al fianco di Acerbi nella gara in programma contro la Macedonia del Nord. Qualche speranza di recuperare il nerazzurro c’è in vista della sfida successiva contro l’Ucraina il 20 novembre. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L’abbraccio tra Donnarumma e i compagni di Nazionale dopo la vittoria ottenuta contro l’Ucraina a San Siro nelle qualificazioni ad Euro 2024 (Getty Images)

Dubbi per Spalletti in attacco

I principali dubbi però riguardano l’attacco. Spalletti sembra intenzionato a lanciare Gianluca Scamacca dal primo minuto, uno degli uomini più in forma del momento grazie alla cura Gasperini. Al fianco dell’atalantino ci dovrebbero essere Federico Chiesa e Domenico Berardi nel consueto tridente d’attacco di matrice spallettiana. Il bianconero oggi ha anche ricevuto gli elogi del ct nel corso di una partitella in cui si è vista una buona intesa con i compagni di reparto. Kean, invece, ha svolto il lavoro a parte e potrebbe partire dalla panchina contro la selezione balcanica. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gianluca Scamacca in campo nel corso della gara contro Malta per Euro 2024 (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

La prima di Cambiaso

Ormai recuperati sia Cristante, al rientro dopo un affaticamento muscolare, e Cambiaso che sembra aver smaltito un colpo alla caviglia. Proprio lo juventino è alla prima convocazione in Nazionale dopo l’ottimo avvio di stagione (condito da un gol) con Allegri. “Non me lo aspettavo e non ci speravo, ma è stata un’emozione fortissima che non sono riuscito a tenere dentro fino all’uscita ufficiale della lista. Ho dovuto chiamare i miei genitori e mio fratello. Mio padre è stato felicissimo ma mi ha subito detto ‘complimenti ma stai tranquillo che andrai a fare il portaborracce” ha sottolineato ironicamente il bianconero parlando della chiamata in azzurro.

Le probabili formazioni della gara

Suona la carica anche Jack Bonaventura che grazie a Spalletti è tornato in Nazionale. L’ex centrocampista del Milan ha avuto parole al miele anche per Vincenzo Italiano, il tecnico che lo ha valorizzato nel centrocampo della Fiorentina. Tuttavia il giocatore non dovrebbe partire titolare nell’undici iniziale. Si rivede invece Jorginho, pronto a riprendersi la regia della linea mediana azzurra. Ecco le probabili formazioni della gara:

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Darmian, Acerbi, Gatti, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Berardi, Scamacca, Chiesa.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2) – Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski.

