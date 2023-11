Un episodio incredibile ha segnato la partita di campionato brasiliano tra Gremio e Corinthians, terminata 1-0 in favore della squadra ospite. Durante il primo tempo, un uomo ha tentato di irrompere nella sala Var, dove si trovavano gli arbitri addetti al controllo delle immagini televisive, per protestare contro la decisione di espellere dopo appena 10 minuti di gioco il giocatore del Corinthians Bruno Mendez.

L’uomo in questione è Alessandro Nunes, direttore tecnico del Corinthians, che è stato ripreso mentre furioso di rabbia si aggrava all’interno dei corridoi dello stadio del Gremio per cercare di sfondare all’interno della sala VAR. Il dirigente si è poi rivolto aggressivamente nei confronti dei cameramen che stavano riprendendo la sua folle corsa. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

🇧🇷 Insólita escena vivida la pasada noche durante el @Gremio – @Corinthians



😳 Alessandro Nunes, coordinador técnico del @Corinthians, intentó acceder a golpes a la sala VAR en mitad del encuentro pic.twitter.com/lsUuSIeM9d — Javier Caireta-Serra (@jcairetaserra) November 13, 2023

La sicurezza dello stadio è intervenuta prontamente per fermare il dirigente, che ha opposto resistenza e ha continuato a inveire contro gli arbitri e il Var. L’uomo, che si è successivamente scusato per il gesto, scoprirà in seguito che la porta contro la quale inveiva non era quella in cui risiedevano gli addetti alla moviola in campo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Testata di un difensore del Corinthians che verrà l’espulsione contro il Gremio

Il Corinthians vince 1-0 in casa del Gremio

La partita è proseguita regolarmente ed è terminata con la vittoria per 1-0 in favore del Corinthians di Nunes grazie alle rete di Rodrigo Romero al 32′. La tentata irruzione nella presunta sala Var ha fatto il giro dei media brasiliani e internazionali, suscitando stupore e indignazione.

Il Var, introdotto nel campionato brasiliano nel 2019, è spesso al centro di polemiche e critiche da parte di giocatori, allenatori e dirigenti, non ultimo Alessandro Nunes che forse però da oggi cercherà di vivere le gare del suo Corinthians con un po’ più di tranquillità.