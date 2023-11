Il centrocampista dell’Arsenal e della Nazionale italiana, Jorginho, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista degli ultimi due impegni di qualificazione a Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina. Il giocatore italo-brasiliano ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno in azzurro dopo l’assenza nelle precedenti convocazioni di Luciano Spalletti.

Leggi anche: Osimhen rivela l’importanza di Spalletti: “Ci mandò un messaggio di notte”

Leggi anche: Colpani tra Nazionale e futuro: due squadre lo vogliono

“Sto bene, ho sempre voglia di giocare e aiutare la squadra. È vero che giocando ogni tre giorni si fa un po’ fatica ad allenarsi e recuperare, ma sto bene. Sono contento di essere qui, è sempre un onore e una gioia indossare questa maglia”, ha dichiarato Jorginho, che ha sottolineato il cambiamento avvenuto nella Nazionale dopo il trionfo a Euro 2020 e la delusione alla Nations League. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Jorginho in campo con la maglia dell’Arsenal in Premier League

Jorginho ha parlato dell’accoglienza ricevuta da Luciano Spalletti, per l’ex Chelsea è la prima convocazione dopo l’addio di Roberto Macini: “Mi ha accolto bene, mi ha fatto piacere che mi abbia chiamato. Ci tenevo. Siamo molto motivati per queste partite, per andare all’Europeo. Abbiamo parlato solo di campo e di cosa si aspetta da me. Cercherò di fare il bene della squadra”.

Un ritorno in Italia e la “fallibilità” dal dischetto

Jorginho ha parlato anche di calciomercato e del proprio desiderio di tornare, un giorno, a giocare in Serie A: “Vorrei tornare, ma non so quando sia il momento giusto. All’Arsenal sono felicissimo, sento di dover fare ancora tanto lì. Se dovessi ritirare un calcio di rigore qui a Roma? Se capita, non mi tirerei indietro. Non lo decido io, ma sarei pronto”.