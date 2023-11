Colpani tra Nazionale e futuro: due squadre lo vogliono

Colpani ha appena ricevuto la convocazione in Nazionale italiana da Luciano Spalletti. Il centrocampista si gode il momento e guarda avanti.

La prima convocazione in Nazionale

Colpani ha ricevuto la prima convocazione nella Nazionale azzurra. Il suo avvio di stagione è stato molto positivo e ha destato l’attenzione di Luciano Spalletti. Il tecnico vuole rinnovare la rosa italiana con innesti di prospettiva, in modo da iniziare un progetto che possa tagliare con il passato recente della selezione. Il giocatore inoltre è un classe ’99 e ha ampi margini di miglioramento anche attraverso l’inserimento graduale al fianco dei senatori azzurri. Le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, per altro decisive ai fini della qualificazione ai prossimi Europei, sarà un ottimo banco di prova. Colpani ha già alle spalle tre presenze con l’Under 21 e 16 gettoni con l’Under 20 italiana. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

“Dedico questa convocazione al presidente Berlusconi e ho tutta l’intenzione di confermare di essermela meritata nel corso dell’anno. Era un obiettivo che mi ero prefissato a inizio del campionato e l’ho centrato. Questo è un punto di partenza” ha dichiarato l’ex Atalanta.

La stagione con il Monza

Il Monza sta dando a Colpani la possibilità di confrontarsi con la Serie A. Il talento brianzolo ha già collezionato dodici presenze in campionato, condite da 6 gol e un assist. Un bottino di primo livello, al quale va aggiunta una continuità che ha portato il ragazzo a totalizzare quasi mille minuti di presenze in tutte le competizioni. Palladino non ne può fare a meno e lo ha impiegato quasi sempre dal primo minuto, venendo ripagato della fiducia con quantità e qualità. Galliani valuta già il rinnovo del contratto per blindare il giocatore, magari con un ritocco dell’ingaggio: le trattative sono già iniziate e potrebbe subire un’accelerata proprio dopo gli impegni con le Nazionali. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Juventus e Inter si sfidano sul mercato

Il mercato di gennaio si avvicina e vedrà alcune squadre all’assalto del talento biancorosso. La Juventus ha bisogno di giovani di prospettiva senza spendere una fortuna e Colpani risponde ai parametri imposti dalla dirigenza. Giuntoli potrebbe anche inserire qualche contropartita per il Monza, come Caviglia o Iling Junior. La prima richiesta di Adriano Galliani è però di 20 milioni di euro, cifra destinata a crescere visto l’exploit del ragazzo. L’Inter invece potrebbe giocare al rialzo anche perché Zhang vorrebbe accontentare Simone Inzaghi. Il primato in classifica e la qualificazione anticipata agli ottavi di Champions League spingono Marotta a cercare rinforzi per gennaio, magari partendo proprio dal mercato interno e sfruttando un’amicizia di vecchia data con Galliani.

