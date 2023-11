Home » Milan, lesione di primo grado per Leao: torna in Champions

Gli esami svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale per Rafael Leao, uscito zoppicante dopo pochi minuti dal match contro il Lecce. Solamente un edema invece per Calabria. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Allegri: “Sfruttiamo bene la palle inattive, ora siamo compatti”

Leggi anche: GP Malesia: trionfo Bastianini, Bagnaia chiude terzo

Pioli abbraccia Leao al momento della sostituzione in Milan-Psg di Champions League

Il Milan sta affrontando un problema di infortuni che sta colpendo la squadra in modo ripetuto e costante. Dopo la partita di ieri contro il Lecce, altri due giocatori, Rafael Leao e Davide Calabria, sono stati costretti ad abbandonare il campo a causa di problemi fisici.

Secondo gli esami svolti questa mattina, Leao ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, mentre Calabria ha un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro, ma non ha riportato lesioni. Questi infortuni portano il totale stagionale a 24, un numero che richiede una riflessione approfondita.

La sosta per riflettere

Il Milan attualmente non pianifica il licenziamento di Pioli, ma sta concentrando i suoi sforzi nella risoluzione delle problematiche legate agli infortuni. Durante la pausa, il club analizzerà attentamente gli ultimi 30 giorni per identificare eventuali inefficienze e spera di trovare una soluzione per invertire la tendenza negativa.

L’attenzione principale è rivolta alla comprensione e alla risoluzione dei problemi legati agli infortuni, con l’intento di condurre un’approfondita analisi a Milanello al fine di migliorare la situazione complessiva. Il Milan ha l’obiettivo prioritario di contare sui suoi giocatori chiave per raggiungere una posizione tra le prime quattro in questa stagione e si prepara ad affrontare la Fiorentina dopo la pausa.