Victor Osimhen, il bomber del Napoli, ha svelato i retroscena dell’offerta ricevuta dall’Al Hilal, il club dell’Arabia Saudita che voleva strapparlo ai partenopei. Il nigeriano, intervistato dal podcast The Obi One, ha raccontato di aver detto no a una proposta economica da capogiro, che gli avrebbe cambiato la vita.

Secondo le indiscrezioni, l’Al Hilal era pronto a offrire al Napoli 130 milioni di euro per il cartellino di Osimhen, e al giocatore un contratto da 60 milioni di euro a stagione, ovvero un milione di sterline a settimana. Una cifra da record, che avrebbe fatto di Osimhen uno dei calciatori più pagati al mondo.

L’offerta clamorosa dall’Arabia per Osimhen

Tuttavia, il nigeriano ha preferito restare fedele al Napoli, dove si trova bene e dove vuole continuare a giocare in Europa e in Champions League. “L’offerta araba era folle, ogni volta che rifiutavo incrementavano la proposta, ancora e ancora. Era davvero clamorosa, mi avrebbe cambiato la vita e loro non si fermavano più. Ma alla fine gli ho detto: ‘No ragazzi, resto qui’”, ha detto Osimhen.

Il Napoli, dal canto suo, non aveva alcuna intenzione di cedere il suo attaccante, arrivato nell’estate 2020 dal Lille per 75 milioni di euro. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha respinto al mittente ogni offerta, e ha proposto a Osimhen il rinnovo del contratto fino al 2025, con una clausola rescissoria da 160 milioni di euro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il tentativo di rinnovo di De Laurentiis

Osimhen, che quest’anno ha segnato 6 gol in 10 partite tra Serie A e Champions League, ha confermato la sua volontà di restare a Napoli anche lo scorso agosto dopo la partita vita contro il Frosinone per 3-1 grazie ad una sua doppietta. “C’è stata molta speculazione su queste notizie, De Laurentiis è il presidente e stiamo ancora negoziando. Sono un giocatore del Napoli e darò cuore e anima per questa squadra, poi vedremo che accadrà alla fine del mercato”, ha dichiarato a Dazn.

Rispetto ad agosto però ora la trattativa tra Osimhen e il Napoli sembra essere ad un punto morto con Aurelio De Laurentiis alle prese con importanti decisioni riguardanti la guida tecnica che dovrebbe portare nelle prossime ore Igor Tudor sostituire Garcia sulla panchina partenopea. Nelle prossime settimane la dirigenza proverà a sondare nuovamente il terreno con il centravanti nigeriano che però ora vuole maggior garanzie per legare il suo futuro al Napoli.