Dimarco e Calha, Inter sempre più prima: 2-1 al Frosinone

L’Inter batte il Frosinone 2-0 e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato. Decisive le reti nel primo tempo di Dimarco e a inizio ripresa di Calhanoglu. I nerazzurri blindano il primo posto, a due lunghezze di vantaggio sulla Juventus seconda. Milan staccato di otto punti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Federico Dimarco di FC Internazionale festeggia dopo aver segnato il gol dell’1-0 durante la partita di Serie A TIM tra FC Internazionale e Frosinone Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 12 novembre 2023 a Milano, Italia. (Foto di Jonathan Moscrop/Getty Images)

L’Inter viaggia fortissimo: battuto 2-0 il Frosinone nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A a San Siro. A sbloccare il risultato ci ha pensato sul finire del primo tempo Dimarco con un capolavoro dalla distanza. Il gol del raddoppio è arrivato a inizio ripresa, con Calhanoglu che ha realizzato dal dischetto il rigore procurato (con dubbi) da Thuram.

Quarta vittoria consecutiva per la formazione allenata da Simone Inzaghi, che blinda così il primo posto a quota 31 punti: due lunghezze di vantaggio sulla Juventus seconda e addirittura otto sul Milan terzo. Battuta d’arresto per il Frosinone, che torna alla sconfitta dopo la vittoria del turno precedente contro l’Empoli: i ciociari rimangono però a distanza di sicurezza dalla zona salvezza (+6 punti).

Inter-Frosinone, il tabellino

MARCATORI: Dimarco (43′), Calhanoglu (48′)

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Darmian 6.5, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Dumfries 6 (61′ de Vrij 6), Barella 6.5, Calhanoglu 7 (81′ Sensi s.v.), Mkhitaryan 6.5 (69′ Frattesi 6), Dimarco 7.5 (81′ Carlos Augusto s.v.); Lautaro 6, Thuram 6.5 (70′ Arnautovic 6). All. Inzaghi

FROSINONE (3-4-2-1): Turati 6.5; Oyono 5.5, Okoli 5.5, Monterisi 5; Lirola 5.5 (55′ Ibrahimovic 6), Barrenechea 6 (82′ Caso s.v.), Mazzitelli 6 (35′ Brescianini 5.5), Marchizza 5.5; Soulé 6.5, Reinier 5.5 (82′ Kaio Jorge s.v.); Cuni 5 (55′ Cheddira 6). All. Di Francesco

AMMONITI: Brescianini (Frosinone)

ARBITRO: Dionisi (L’Aquila)

Le parole di Inzaghi

Una vittoria decisiva quella conquistata oggi dall’Inter a San Siro. Con i tre punti guadagnati contro il Frosinone, i nerazzurri si sono riportati in testa alla classifica, lasciando anche un ampio margine di vantaggio sui cugini rossoneri (8 punti di distanza). Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato così l’obiettivo Scudetto:

“Noi promettiamo ai tifosi di cercare di fare più partite possibili, come l’anno scorso. Poi ci sono tante squadre attrezzate, ci danno per favoriti per come stanno giocando. Non siamo i più ricchi perché le ultime campagne acquisti abbiamo fatto utili per 120, 30 milioni e zero nonostante la finale di Champions. Nelle difficoltà abbiamo cercato di tirare fuori il meglio, poi il presidente cerca sempre di starci vicino”.