Kovalenko segna nel finale e fa gioire l’Empoli. Fischi per il Napoli e contestazioni pesanti nei confronti di Rudi Garcia, primo imputato per la sconfitta.

Kvara in panchina

La giornata del Napoli parte male già quando il pubblico sente lo speaker che nomina Rudi Garcia. Boato di fischi anche a causa delle esclusioni eccellenti di Kvaratskhelia e Zielinski nell’undici titolare. Si aggiunga anche che Osimhen era già fuori per infortunio e Meret si fa male durante il riscaldamento, sostituito da Gollini. Le premesse negative sono poi state rispettate da una prestazione sottotono dell’intera squadra. Soprattutto il georgiano è apparso arrabbiato in panchina e palesemente contrariato dalla decisione del tecnico. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Politano cerca di saltare l’uomo in uno scontro a centrocampo (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Gara combattuta

Politano è il primo a provarci, poi Anguissa si ripete con un colpo di testa su calcio d’angolo. Di vere occasioni pericolose non se ne vedono e il Napoli si affida spesso a lanci lunghi di Rrahamani senza trovare le punte. Il merito è di un Empoli ben messo in campo che serra le fila e non lascia inserire i centrocampisti azzurri tra le linee. Elmas non sembra in giornata, mentre Cambiaghi impegna seriamente Gollini a fine frazione. Uno zero a zero noioso all’intervallo che lascia insoddisfatto il pubblico napoletano. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Anguissa si rammarica dopo l’occasione sprecata per il Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La beffa nella ripresa

Ci si aspetterebbe un Napoli arrembante alla ricerca della vittoria, in realtà non si vede nessun tiro in porta e Berisha interviene solo al 75esimo. Garcia prova con Zielinski e Kvara per sfondare il muro toscano: proprio il georgiano tenta di sinistro e dà una scossa alla partita. I partenopei però sono fortemente sbilanciati in un non precisato modulo che lascia scoperta la difesa. L’Empoli rischia più volte di far male con ripartenze a tutto campo, ma l’imprecisione dei toscani grazia il Napoli. Nel finale è sempre Kvara a rendersi pericoloso, i lsuo tiro incrociato potrebbe cambiare la giornata degli azzurri, ma Berisha si supera e chiude la strada. E’ il preludio al gol-beffa di Kovalenko che manda in paradiso l’Empoli. Gollini non può nulla sul tiro angolato del giocatore dell’Empoli che chiude di fatto la gara.

Il futuro di Garcia

Rudi Garcia rischia seriamente la panchina. La squadra partiva ad inizio stagione da campione d’Italia in carica e con ambizioni ben diverse. Basti pensare che gli obiettivi dichiarati erano lo scudetto e il miglioramento in Champions League (l’anno scorso eliminazione ai quarti ad opera del Milan). Ad oggi il gruppo si ritrova troppo lontano dalla lotta scudetto tra Juventus e Inter, ma anche in posizione vacillante per la qualificazione alla prossima Champions. De Laurentiis pensa a Tudor e Conte come possibili sostituti, anche se nelle prossime ore ci sarà un incontro tra la dirigenza e Garcia per fare il punto della situazione.

