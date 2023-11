Mbappé, tre gol e PSG in testa. Ma Luis Enrique lo critica

Kylian Mbappé ha realizzato una grande tripletta che ha consentito al PSG di tornare in testa alla classifica. Luis Enrique però è insoddisfatto e lo punge.

La tripletta di Mbappé

Ancora Kylian Mbappé decisivo. Il giocatore ha steso il Reims con un tripletta che ha consentito al PSG di ritornare in testa alla classifica, scavalcando il Nizza (che aveva pareggiato con in trasferta a Montpellier per 0-0). I parigini hanno archiviato la sconfitta di Champions League a San Siro contro il Milan e hanno ripreso la marcia per la lotta al titolo. Mbappé apre le danze con un piatto destro diretto all’angolino basso, poi si ripete di sinistro su assist di Soler e fa tris da due passi dopo un pallone arretrato fornito da Barcola. Nel finale addirittura sfiora il poker colpendo la traversa. Dominante e incisivo, il bomber francese si prende giustamente i meriti ma davanti ai giornalisti appare di poche parole e poco sorridente. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luis Enrique sfrutta la pausa per dare indicazioni a Mbappé e compagni (Photo by Xavier Laine/Getty Images)

Luis Enrique lo bacchetta

L’Equipe ha titolato “Vittoria infelice” quella dell’attaccante, spesso attaccato dalla stampa e dalla tifoseria del PSG. In stagione ha già raggiunto i 13 centri e non accenna a fermarsi, nonostante un rapporto non idilliaco con il tecnico. Anche a fine gara sono arrivate delle dichiarazioni che testimoniano un problema all’interno dello spogliatoio, persino dopo una tripletta e una vittoria che vale il primo posto in Ligue 1. “Non mi è piaciuta. Nulla da dire sui gol, ma deve aiutare maggiormente la squadra. Vogliamo ancora di più da lui, ne parleremo privatamente” ha sottolineato polemicamente Luis Enrique. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Kylian Mbappé nel corso di una gara di Nations League con la Nazionale francese (Photo by Christian Liewig – Corbis/Getty Images)

Le trattative con il Real Madrid

Intanto, secondo le indiscrezioni di mercato, Mbappé starebbe continuando i dialoghi con il Real Madrid. Già in estate il giocatore aveva strizzato l’occhio alle Merengues, rimanendo però ingabbiato dal proprio contratto fino al giugno del 2024. “Non importa con chi gioco, non importa la maglia, non importa dove: io voglio vincere. In questi anni ho sempre fatto meglio di tutti. Giocare al Psg non aiuta molto perché è una squadra che divide. Attira malelingue.” aveva dichiarato l’attaccante in estate. Il rinnovo non è arrivato e l’ex Monaco va verso lo svincolo a parametro zero nella prossima estate. Già da gennaio, per le norme FIFA, può siglare un nuovo contratto con un altro club, anche se le richieste economiche hanno spaventato persino Florentino Perez. L’ingaggio richiesto di 70 milioni di euro a stagione al momento ha raffreddato la pista spagnolo, ma la trattativa va avanti.

