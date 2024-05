Naike Rivelli, la rivelazione scottante su casa Carrisi

Naike Rivelli non ha peli sulla lingue, ormai tutti lo sanno. La figlia d’arte non si nasconde dietro un dito e dice sempre tutto quello che pensa. Spesso, però, ci vanno di mezzo altre persone. Questa volta, ad esempio, ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti sulla famiglia Carrisi. Al Bano non sarà di certo felice. (Continua…)

Leggi anche: Nozze di lusso per la figlia vip: il famosissimo papà è arrivato in elicottero

Leggi anche: La figlia vip si mostra così dall’ospedale: “Non ho vergogna, non lo nascondo”

Chi è Naike Rivelli

Naike Rivelli è la figlia di Ornella Muti. La donna non ha mai conosciuto il padre e ancora oggi non sa chi sia. Ha debuttato a soli otto anni con una piccola parte nel film “Bonnie e Clyde all’italiana” accanto alla madre Ornella Muti. A sedici anni ha dunque intrapreso la carriera cinematografica e nel 1990 è stata scelta da Ettore Scola per recitare ne “Il viaggio di Capitan Fracassa”. In televisione invece ha condotto “Paperissima Sprint” ed ha recitato in alcune miniserie televisive come “Il conte di Montecristo” e “Jesus Video – L’enigma del Santo Sepolcro”. Nel 2005 ha partecipato come concorrente al reality show di Rai 1 “Il ristorante”, mentre nel 2015 ha preso parte a “Pechino Express” insieme al fratellastro Andrea Fachinetti. (Continua…)

Leggi anche: “Ho un tumore ai polmoni”. L’annuncio choc della famosa attrice gela i fan

Leggi anche: Diagnosi sconvolgente per la figlia Vip: i sintomi erano banali

Le notizie sulla sua vita privata

Così come la mamma, anche la sua vita sentimentale è stata molto movimentata. Nel 1996 è diventata madre di Akash, nato da una breve relazione. Nel 2002 ha sposato l’attore tedesco Manou Lubowski, ma il matrimonio è durato appena nove mesi e, dopo la separazione, è arrivato anche il divorzio nel 2008. All’inizio degli anni 2010 ha rivelato la propria bisessualità. Di recente ha avuto un flirt con Yari Carrisi. Adesso la loro storia pare sia finita e Naike ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti su tutta la famiglia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)