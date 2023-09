Home » Myrta Merlino, il bellissimo risveglio per lei: non se l’aspettava proprio

Bellissimo risveglio per Myrta Merlino. La nuova conduttrice di “Pomeriggio 5” ha ricevuto una bellissima notizia. Sicuramente la Merlino non se lo sarebbe mai aspettato. Adesso, però, potrà festeggiare insieme al suo team. Ha ottenuto un buon risultato, frutto del duro lavoro e della professionalità. (Continua…)

Leggi anche: “Rivogliamo Barbara D’Urso”: Myrta Merlino, inizia malissimo Pomeriggio5

Leggi anche: Bianca Berlinguer e Myrta: tensione altissima dietro le quinte, cosa succede

Chi è Myrta Merlino

Myrta Merlino è l’attuale conduttrice di “Pomeriggio 5”, programma televisivo in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana su Canale 5. Ha iniziato la sua carriera come giornalista, collaborando con la pagina economica del quotidiano “Il Mattino”. Ha iniziato a collaborare con la televisione nel 1994, realizzando inchieste e servizi per il rotocalco “Mixer”. È stata responsabile economica di Rai 3 nonché autrice di “Italia Maastricht”, “Energia”, “Mister Euro” e “La Storia siamo noi”.

Ha esordito nelle vesti di conduttrice nel 2009 su LA7 con “L’aria che tira“, talk show in onda al mattino dal lunedì al venerdì. Dopo una lunga carriera nella rete di Urbano Cairo è passata ufficialmente a Mediaset, dove attualmente, come abbiamo detto, conduce “Pomeriggio 5”. (Continua…)

Leggi anche: Myrta Merlino, le pesanti critiche alla conduttrice: parte male l’avventura a “Pomeriggio 5”

Leggi anche: Myrta Merlino, il drammatica retroscena spiazza tutti

“Pomeriggio 5”, al via la nuova stagione

La nuova stagione di “Pomeriggio 5” è iniziata ieri lunedì 4 settembre 2023. Quest’anno al timone del programma non c’è Barbara D’Urso, bensì Myrta Merlino. La nuova stagione è iniziata con l’approfondimento della realtà, che attualmente è legata alle violenze di Caivano e Palermo, ma anche all’omicidio di Giovanbattista Cutolo, avvenuto nei giorni scorsi a Napoli. La Merlino ha cercato di approfondire questi ed altri argomenti con l’ausilio di servizi, collegamenti con l’esterno e ospiti in studio. (Continua…)

Pomeriggio 5 ascolti, partenza col botto

Partenza col botto per Myrta Merlino, gli ascolti della puntata di ieri sorridono alla rete e alla conduttrice. La prima puntata della nuova stagione di “Pomeriggio 5”, la prima senza Barbara D’Urso, ha ottenuto uno share del 21,4% nella prima parte e del 19,3% nella seconda parte. Numeri che hanno permesso alla rete del Biscione di superare la Rai, in onda contemporaneamente con “Estate in Diretta“, contenitore condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Il programma della rete pubblica ha registrato un forte calo, ottenendo il 16,2% di share.