Myrta Merlino ha confessato tempo fa un retroscena inedito e drammatico durante un'intervista al Quotidiano Nazionale. La conduttrice ha dovuto affrontare un momento veramente tragico nel suo passato. C'è stato qualcosa che le ha dato la grinta per andare avanti e per diventare quella che è oggi. Tutto ha avuto inizio da un incidente.

Il tragico evento che ha segnato la sua vita

La conduttrice era incinta dei suoi figli gemelli, quando il suo primo marito, Domenico Tucci, finì in coma a causa di un incidente. "Avevo 27 anni quando Mimì entrò in coma dopo un brutto incidente. Ho partorito da sola e sola sono rimasta durante la sua convalescenza difficilissima. Detestava il pianto dei bambini, aveva reazioni incontrollate. Ho scelto di salvare la vita a me stessa e ai miei figli. Ho lasciato Napoli e sono partita per Roma, biasimata da tutti", ha raccontato. Da lì, la rinascita.

La rinascita di Myrta Merlino

Myrta Merlino ebbe un periodo difficile, ma i figli le diedero il coraggio necessario ad affrontare ogni avversità. "Facevo i salti mortali sempre sull'orlo del panico ma i piccoli erano il mio superpotere. Per questo dico alle ragazze di non rinunciare a diventare madri. È faticosissimo, ma le ambizioni si possono conciliare", ha suggerito. Successivamente, la Merlino ha sposato Domenico Arcuri (il futuro e contestatissimo commissario straordinario all'emergenza Covid nominato da Giuseppe Conte). Anche questo fu un matrimonio fallito. Poi inaspettatamente è arrivato Marco Tardelli, suo attuale compagno.

L’incontro con Marco Tardelli

Dopo due matrimoni finiti è arrivato Marco Tardelli. Oggi la conduttrice è felice e realizzata accanto all’ex calciatore, con cui ha ritrovato la serenità dopo un periodo decisamente non semplice. “Dopo due matrimoni e tre figli mi ero adagiata in una specie di anestesia sentimentale. Per fortuna la vita ha più fantasia di noi. È arrivato Marco e mi sono concessa il lusso straordinario di innamorarmi di nuovo. A 47 anni con lui mi sono sentita finalmente a casa”, ha rivelato Myrta Merlino