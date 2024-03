Il mondo della musica rock è in lutto dopo la scomparsa di uno dei suoi protagonisti più amati. La notizia sta facendo il giro del web raccogliendo ondate di commenti dei fan e della comunità musicale.

Si spegne una leggenda del rock

Si è spento all’età di 73 anni, dopo una battaglia contro il cancro, una delle figure più iconiche del panorama musicale rock internazionale. Già lo scorso ottobre il cantante aveva dovuto annunciare, con suo enorme dispiacere, l’annullamento dei concerti della sua band previsti per inizio 2024. La causa della cancellazione era dovuta ad un peggioramento delle sue condizioni di salute. Verso Natale 2023, il frontman aveva anche lanciato un messaggio ai fan sul suo sito web per rimarcare l’amarezza e lo strazio di aver dovuto rinunciare al tour. In quell’occasione aveva anche voluto condividere con i fan il suo stato d’animo per quanto riguardava la lotta contro il tumore. Oggi, arriva purtroppo la comunità è stata travolta dalla triste notizia della sua scomparsa. (Continua dopo la foto…)

L’annuncio della scomparsa

L’artista è venuto a mancare questa domenica mattina nella sua casa nel Suffolk, circondato dall’affetto della famiglia. Nato per brillare sul palcoscenico, il cantante di “Make Me Smile (Come Up and See Me)” aveva segnato un’epoca diventando una figura di riferimento nel panorama rock anni ’70. In questa avventura non era solo, alle sue spalle c’erano i componenti di una band, Cockney Rebel, desinata a fare la storia del rock ‘n’ roll britannico per il sound avanguardistico. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 1975, il frontman aveva poi continuato in una carriera da solista di grande successo.

