Mourinho rischia una maxi squalifica e il Fenerbahce vuole cacciarlo: ma c’è un’ipotesi clamorosa

Tempi complicati per José Mourinho. Dopo il caos post-derby di Coppa tra Fenerbahce e Galatasaray, costato al tecnico portoghese accuse di comportamento antisportivo e una clamorosa “strizzata di naso” all’indirizzo dell’allenatore rivale Okan Buruk, lo Special One è finito nel mirino della stampa e della federazione turca. Ma il caso potrebbe avere conseguenze ancora più gravi.

📸Emmanuel Emenike’nin paylaşımı:



"Mourinho sizin küçük seviyenizde değil, ona saygı duyacaksınız" pic.twitter.com/e89KamSvuG — Saraçoğlu Sports (@SaracogluSports) April 3, 2025

Il Fenerbahce valuta l’esonero: “giusta causa” e 40 milioni in ballo

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, Mourinho rischia non solo una maxi squalifica ma addirittura l’esonero. Alcuni membri del consiglio direttivo del Fenerbahce avrebbero infatti chiesto la risoluzione anticipata del contratto per giusta causa, adducendo come motivazione le ripetute violazioni comportamentali del tecnico.

Una decisione tutt’altro che semplice: l’addio forzato costerebbe al club di Istanbul ben 40 milioni di euro, secondo quanto previsto dalle clausole firmate in estate per assicurarsi i servigi dell’ex tecnico di Inter, Chelsea e Roma.

Federazione turca: possibile stangata fino a 10 turni di stop

Nel frattempo, la Federcalcio turca è chiamata a decidere sul destino disciplinare dello Special One. In base all’articolo 44 del regolamento, Mourinho potrebbe incorrere in una squalifica fino a 10 giornate, un record assoluto nella sua lunga carriera sulle panchine di mezza Europa.

Anche la sanzione minima, pari a cinque giornate, rappresenterebbe un duro colpo d’immagine per il tecnico lusitano, da sempre abituato a gesti polemici e dichiarazioni sopra le righe, ma mai punito in maniera così severa.

Dal Brasile spunta l’ipotesi più clamorosa: Mourinho alla guida della Selecao

Mentre il clima si fa sempre più rovente in Turchia, da Rio de Janeiro e San Paolo arriva una suggestione che potrebbe ribaltare tutto: José Mourinho sarebbe il primo nome sulla lista per la panchina del Brasile, attualmente vacante dopo l’addio di Dorival Junior.

L’ipotesi Ancelotti sembra definitivamente tramontata, mentre altri candidati come Jorge Jesus e Abel Ferreira non convincono la CBF e il popolo verdeoro. Mou, con il suo carisma internazionale, avrebbe il profilo ideale per guidare la Selecao verso il rilancio.

Lo scenario è dunque duplice: da un lato una rottura possibile col Fenerbahce, dall’altro l’opportunità di una nuova carriera da Commissario Tecnico. Come sempre quando si parla di José Mourinho, nulla è scontato. E il suo nome continua a far discutere, dividere, e soprattutto affascinare.

Leggi anche: