Il Genoa ritrova la vittoria, nel fortino di Marassi contro l’Udinese basta un gol di Zanoli

Genoa-Udinese 1-0, torna alla vittoria il Grifone nel fortino di “Marassi”: basta un gol di Zanoli per i tre punti decisivi per la salvezza matematica. Marassi esplode di gioia: una prestazione solida, ordinata, e soprattutto concreta quella della squadra di Patrick Vieira, che si rilancia dopo un periodo opaco. Delusione invece per l’Udinese di Kosta Runjaic, poco incisiva sotto porta.

Le formazioni iniziali: scelte strategiche

Vieira opta per un modulo offensivo con Malinovskyi, Zanoli e Thorsby alle spalle dell’unica punta Pinamonti, lasciando Miretti in panchina. In difesa si rivede Sabelli sulla destra, con Martin a sinistra e la coppia centrale formata da De Winter e Vasquez. A centrocampo spazio a Masini e Frendrup.

Runjaic sceglie il 4-4-2 con Lucca e Bravo davanti. Sulle fasce spazio a Atta ed Ekkelenkamp, mentre in mezzo agiscono Zarraga e Karlstrom. In difesa, davanti a Okoye, ci sono Ehizibue, Bijol, Solet e Kamara.

Primo tempo: il Genoa comanda, ma non sfonda

Il Genoa parte forte e già al 5’ va vicino al gol con Thorsby, la cui incornata viene respinta da Okoye. Al 9’ ci prova Pinamonti, servito da Malinovskyi dopo un errore in uscita di Kamara, ma ancora una volta è il portiere bianconero a dire di no.

La squadra di casa domina il possesso e al 23’ è Zanoli a cercare la via del gol con un diagonale, ben neutralizzato da Okoye. Alla mezz’ora, occasione colossale per il Grifone: Thorsby pesca alla perfezione Pinamonti, che però schiaccia troppo la conclusione di testa e manda sul fondo.

L’Udinese si vede poco, ma al 37’ Lucca riesce a superare Leali: il direttore di gara però annulla tutto per fallo in attacco. Si va al riposo sullo 0-0, ma il Genoa appare nettamente più in palla.

Secondo tempo: Zanoli firma il gol-partita

L’Udinese spreca subito una ghiotta occasione con Lucca, che calcia malamente da pochi passi su assist di Atta. Il Genoa risponde al 5’: errore in impostazione di Solet, Zanoli recupera e serve Pinamonti, ma la sua conclusione è troppo centrale.

Dopo una fase più bloccata, al 28’ è l’Udinese a sfiorare il vantaggio con Rui Modesto, che di testa costringe Leali a un gran riflesso.

Al 30’ arriva la svolta: Ekuban sfonda a sinistra, mette un cross arretrato per Zanoli che di prima intenzione batte Okoye. È l’1-0 che decide la partita, con lo stadio che esplode di gioia.

Finale intenso e brivido VAR

Il Genoa continua a spingere con Ekuban, molto ispirato, e al 90’ è ancora pericoloso su calcio d’angolo con Vasquez, che sfiora il raddoppio di testa. In pieno recupero, brivido per i rossoblù: Rui Modesto supera Leali, ma il gol viene annullato dal VAR per un’irregolarità.

Tre punti d’oro per i rossoblù

Una vittoria meritata per un Genoa che ha mostrato solidità difensiva, continuità di manovra e maggiore determinazione rispetto agli avversari. Ottima la prestazione di Zanoli, decisivo in entrambe le fasi, e di Ekuban, determinante nell’azione del gol. Per l’Udinese, invece, un’altra occasione sprecata.

Leggi anche: