Atalanta, per la panchina si muovono i Percassi: “Faremo di tutto”

Atalanta, a Bergamo c’è una luce che non si spegne. Nonostante le ultime sconfitte con Inter e Fiorentina abbiano fatto svanire il sogno scudetto, in casa orobica si respirano ancora orgoglio, passione e speranza. E chi poteva tenere accesa questa fiamma se non lui, Antonio Percassi, il presidente che ha trasformato un sogno provinciale in un miracolo europeo?

Durante la presentazione del docufilm sul trionfo in Europa League, Percassi ha voluto mandare un messaggio chiaro, affettuoso, quasi paterno al suo condottiero: “Speriamo che Gasperini resti ancora con noi”.

Non è un mistero che attorno a Gian Piero Gasperini stia spirando un vento d’addio. Accostato a Roma, Napoli e persino alla Juventus, il tecnico di Grugliasco ha lasciato intendere più volte che il suo ciclo potrebbe concludersi a fine stagione.

Ma in questa fase decisiva, con la qualificazione alla Champions League da difendere e una rosa da ripensare, Percassi ha rilanciato con fiducia e stile: “È una serata emozionante… L’Atalanta è una società seria, con un programma chiaro, che non esagera ma studia il sistema per combattere contro i grandi”.

In fondo, Gasperini non è solo un allenatore. È l’anima tattica e caratteriale di un’Atalanta che ha fatto tremare l’Europa. E ora che il futuro è da scrivere, l’appello di Percassi suona come un’ultima, sincera preghiera bergamasca: resta con noi, Gasp. Perché a Bergamo, certe favole non vogliono proprio smettere di raccontarle.

Leggi anche: