Cristiano Ronaldo, nuova “follia”: ecco cosa vuole acquistare il fuoriclasse portoghese

Le voci su un possibile interesse di Cristiano Ronaldo per l’acquisto del Valencia continuano a intensificarsi, alimentando speculazioni che stanno facendo il giro dei social e dei siti web. Il progetto del portoghese di acquisire il club spagnolo non è una novità, soprattutto considerando la sua relazione particolare con il proprietario del Valencia, Peter Lim.

🇪🇸 🇵🇹 🇸🇦 Rumors sempre più importanti danno per molto probabile l’acquisizione del Valencia CF da parte di un consorzio firmato da Cristiano Ronaldo e dalla famiglia reale saudita, sempre e quando il club si mantenga in Liga.

Nonostante l’insistenza dei rumors, le dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati restano molto caute. Il Valencia è un club in difficoltà. La situazione economica è complessa, con ingenti debiti da fronteggiare, e lo stadio è dimezzato dai lavori di ristrutturazione, ancora lontani dal completamento.

Queste difficoltà potrebbero dissuadere molti investitori esperti, ma la voce che Ronaldo possa prendere il controllo della squadra resta. Secondo quanto riportato da esperti del settore, come i giornalisti di Mundo Deportivo, se il Valencia riuscirà a salvarsi e a restare in Liga CR7 potrebbe diventare il prossimo proprietario del club, un’ipotesi affascinante per i tifosi.

Cristiano Ronaldo, il “sogno” di acquistare il Valencia

Nonostante i continui pettegolezzi, né Ronaldo né Lim hanno confermato l’intenzione di portare avanti questa trattativa. L’attuale presidente, anzi, ha fatto sapere in una nota ufficiale che il club non è in vendita. Ma nel calcio le situazioni cambiano velocemente, e molti tifosi già sognano un futuro con Ronaldo alla guida del Valencia.

A rendere la vicenda ancora più intrigante è la voce secondo cui Ronaldo non agirebbe da solo in questa operazione. Il campione portoghese, infatti, potrebbe essere supportato finanziariamente dalla famiglia reale saudita o da un fondo di investimento saudita, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo. In ogni caso, la condizione fondamentale è che il Valencia eviti la retrocessione in Segunda Division, eventualità che renderebbe l’operazione ancora più complicata.

