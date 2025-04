Mourinho, clamorosa rissa dopo il derby: attacca Okan Buruk e lo fa crollare a terra (VIDEO)

José Mourinho non smette mai di far parlare di sé. L’allenatore portoghese, da pochi mesi alla guida del Fenerbahce, ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua carriera fatta di gloria, rivalità e polemiche. Questa volta, il teatro della sua impresa è stato il concitato post partita del derby di Istanbul contro il Galatasaray.

In un filmato diventato virale sui social, l'allenatore portoghese José #Mourinho pizzica il naso del c.t. avversario Okan Buruk al termine dell'incontro in cui la sua squadra è stata eliminata dalla Coppa di Turchia. E scoppia la rissa pic.twitter.com/8Rlz11LJzI — Notizie al contrario (@not_contro) April 3, 2025

La tensione era nell’aria già prima del fischio d’inizio. Il Fenerbahce di Mourinho arrivava alla sfida con il bisogno di un risultato importante per rilanciarsi nella corsa al titolo, ma il Galatasaray ha avuto la meglio, imponendosi per 2-1 in un clima infuocato. La sconfitta ha esasperato l’allenatore lusitano, già al centro di polemiche in Turchia per alcune dichiarazioni al veleno sui rivali cittadini.

Al triplice fischio, Mourinho ha cercato Okan Buruk, il tecnico del Galatasaray, e lo ha “attaccato” afferrandogli il naso. Buruk con molta teatralità si è gettato a terra contorcendosi. Il gesto ha scatenato il caos: rissa tra le due panchine, giocatori coinvolti e polizia in tenuta antisommossa costretta a intervenire per riportare la calma.

Mourinho, arriverà una lunga squalifica

Se in passato Mourinho ha trasformato le polemiche in carburante per le sue squadre, questa volta il rischio è alto: la Federazione turca è pronta a infliggergli una squalifica pesante. Un colpo durissimo per il Fenerbahce, che lo aveva scelto per riportare il club ai fasti di un tempo e spezzare il dominio dei rivali.

Mourinho ha già infiammato il calcio turco con il suo carattere polemico e combattivo, ma ora la domanda è una sola: questa vicenda segnerà la fine della sua avventura a Istanbul o sarà solo l’ennesimo capitolo di una carriera sempre al centro dell’attenzione?

Leggi anche: