Cristiano Ronaldo, scontro durissimo con Pioli: il Mister italiano a rischio esonero

Cristiano Ronaldo e le sostituzioni: una storia vecchia come il tempo. L’ego smisurato del portoghese ha colpito ancora, e stavolta a farne le spese potrebbe essere Stefano Pioli, il tecnico dell’Al-Nassr, colpevole di aver osato richiamare in panchina il suo numero 7 durante la sfida contro l’Al Khoolod.

Difficile dire se sia più prevedibile l’ennesima sfuriata di Ronaldo o la reazione virale dei social, che in poche ore hanno diffuso il video del suo broncio infinito. Al minuto della sostituzione, la sequenza è quella di sempre: testa bassa, passi lenti, occhi infuocati e gesti di stizza. Nemmeno la stretta di mano con Pioli riesce a nascondere il fastidio, subito amplificato dai movimenti nervosi sulla panchina.

Ma il meglio – o il peggio – sarebbe arrivato negli spogliatoi. Secondo indiscrezioni, il confronto tra Ronaldo e l’ex allenatore del Milan si sarebbe trasformato in una discussione accesissima, con toni ben sopra le righe. E, come sempre in questi casi, la parte in causa che rischia di più è l’allenatore.

Il futuro di Pioli sulla panchina dell’Al-Nassr appare più che mai incerto. Del resto, oltre al “problema Ronaldo”, pesa anche il rendimento altalenante della squadra: dopo 25 giornate, il club è terzo in classifica, lontano 10 punti dall’Al-Ittihad capolista e con poche speranze di rientrare nella corsa al titolo.

Cristiano Ronaldo avvicina Pioli all’Italia

Non a caso, le voci di un possibile ritorno in Italia di Pioli si fanno sempre più insistenti. Roma, Juventus, Atalanta e Napoli potrebbero essere tutte destinazioni plausibili, soprattutto se Ranieri e i Friedkin dovessero puntare su di lui o se Conte decidesse di chiudere la sua avventura con De Laurentiis.

Quella tra Cristiano Ronaldo e gli allenatori è una relazione sempre complicata. Chiunque abbia avuto a che fare con il portoghese lo sa bene: CR7 non si sostituisce, CR7 non si discute, CR7 comanda. E se Pioli non lo aveva ancora capito, ora lo ha imparato nel modo più brutale.

