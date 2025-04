Thiago Motta rompe il silenzio dopo la ferita dell’esonero alla Juventus: le sue parole

Thiago Motta torna a parlare pubblicamente dopo il suo esonero dalla Juventus. Lo fa in un’intervista esclusiva rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera, nella quale affronta con schiettezza temi delicati come l’addio anticipato, gli obiettivi mancati, gli errori commessi e le voci di spaccature interne.

"La #Juventus deve tornare a vincere: non accade da troppi anni, penso che quello che abbiamo seminato quest'anno resterà. Dico grazie ai tifosi per essermi stati vicini, anche criticamente, ma sempre con grande amore"

“La Juve doveva darmi tempo”

Il tecnico italo-brasiliano esordisce con un’ammissione: “La Juve doveva darmi tempo – dice – anche se è vero che le ultime due partite sono state giocate male e i dirigenti bianconeri, legittimamente, hanno scelto un’altra strada”.

Un’analisi lucida, che non nasconde delusione per com’è finita: “Sono deluso perché non è andata come speravo, soprattutto in Coppa Italia e in Champions. Ma non voglio sentire parlare di fallimento: eravamo a un punto dal quarto posto, l’obiettivo prioritario a inizio stagione”.