MotoGp Misano, Bagnaia domina le prequalifiche nonostante le pessime condizioni fisiche

Motori. Grandi emozioni in questo venerdì di prequalifica del MotoGP Misano 2024: Francesco Bagnaia è riuscito a dominare la gara portando in testa la sua Ducati nonostante le pessime condizioni fisiche in cui si trovava. Vediamo nel dettaglio la sua impresa in questa giornata del GP di San Marino. (Continua a leggere dopo le foto…)

Le difficoltà dopo l’incidente di Aragon

Il pilota italiano Francesco Bagnaia è stato il protagonista assoluto di questa giornata di prequalifiche portandosi un passo più avanti nel tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Le promesse non erano delle migliori. Il pilota del team Ducati ufficiale, è partito con un forte dolore legato ai postumi dell’incidente con Alex Marquez ad Aragon, avvenuto proprio alla vigilia di Misano.

Francesco Bagnaia domina a Misano

“Non sono al 100%, ho male un po’ dappertutto, ma la situazione è migliore…” aveva rassicurato Bagnaia in vista della gara di oggi. Oltre ai dolori, placati con qualche antidolorifico, la mattinata di Pecco è stata ulteriormente turbata a livello mentale per le varie polemiche sorte sul sorpasso. Ma il pilota, già vincitore di 3 titoli mondiali, non sembra aver perso la concentrazione dando prova ancora una volta di una performance impeccabile in sella alla sua Ducati.

