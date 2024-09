MotoGP Aragon: trionfa Marquez, brutto incidente per Bagnaia

MotoGp Aragon, Marc Marquez ha trionfato nel Gran Premio di Aragon, 12° appuntamento del Mondiale MotoGP 2024, completando una straordinaria doppietta dopo la vittoria nella Sprint Race di sabato. Il pilota spagnolo del team Gresini ha imposto la sua legge dal primo all’ultimo giro, lasciando indietro una concorrenza incapace di reagire. In seconda posizione è arrivato Jorge Martin con la Ducati Pramac, che ha ottenuto il massimo possibile in un fine settimana complesso, mantenendo un vantaggio di 23 punti su Francesco Bagnaia in vista di Misano. Il pilota ufficiale Ducati è stato coinvolto in un terribile incidente con l’altra Gresini di Alex Marquez mentre lottava per il podio, finendo la sua gara nella ghiaia: un duro colpo in chiave mondiale. Pedro Acosta, con la Ktm GasGas, ha completato il podio.

La gara lunga ha quindi confermato il dominio assoluto di Marquez al Motorland. Un weekend in cui nessuno ha potuto contrastarlo: pole position con distacchi notevoli, vittoria nella Sprint e successo nel GP. Tutto sembrato quasi troppo semplice per l’otto volte campione del mondo, che resta distante dalla vetta del campionato (con 70 punti di distacco da Martin), ma che, ritrovata la vittoria, sembra pronto a lottare fino all’ultima gara.