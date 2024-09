MotoGP Misano, Martin e Marquez a bomba nelle Libere 1

Motori. MotoGP Misano. Jorge Martin ha segnato il tempo più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino, il tredicesimo appuntamento del campionato MotoGP 2024. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac, attualmente leader della classifica mondiale, ha ottenuto un tempo di 1’31”707, precedendo di soli 37 millesimi Marc Marquez della Ducati Gresini, reduce da un weekend dominante ad Aragon. Francesco Bagnaia, con la Ducati ufficiale, ha avuto invece qualche difficoltà. Il campione in carica, che segue Martin a 23 punti di distanza, è ancora alle prese con i postumi di un incidente in Spagna e ha terminato la sessione con l’ottavo tempo, a +0”462. (Continua a leggere dopo lafoto)

MotoGp Misano, Martin e Marquez partono forte nelle Libere 1

Il Campionato del Mondo di MotoGP riprende a Misano con i protagonisti dell’ultimo fine settimana. Da un lato, Martin, che ha consolidato il suo vantaggio in testa alla classifica nel Gran Premio di casa; dall’altro, Marquez, tornato alla vittoria dopo oltre 1000 giorni di astinenza e deciso a non fermarsi dopo il doppio successo di settimana scorsa. Al momento, sembra che la lotta per la vetta sia tra questi due piloti, ma molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Pecco. Il campione in carica ha guidato senza antidolorifici, accusando un po’ di dolore nelle curve più veloci, e ha dedicato molto tempo alla messa a punto della sua Desmosedici. Tuttavia, è previsto un miglioramento nel corso del weekend, sia sul piano fisico che tecnico.

Pol Espargaro, test rider per KTM, ha sorpreso con il terzo tempo (+0”213), avendo utilizzato una gomma nuova per cercare il tempo migliore. Franco Morbidelli, con l’altra Ducati Pramac, ha ottenuto un ottimo quarto tempo (+0”242), precedendo Fabio Quartararo della Yamaha, che ha chiuso con un tempo di +0”269. (Continua a leggere dopo la foto)

Nella top 10 sono riuscite a inserirsi entrambe le Aprilia ufficiali, che cercano un riscatto dopo un deludente fine settimana ad Aragon: Aleix Espargaro ha chiuso al 6° posto (+0”391), mentre Maverick Vinales si è classificato 9° (+0”579). Anche Brad Binder, con la KTM ufficiale, ha fatto bene, ottenendo il 7° tempo (+0”428), e Pedro Acosta, con la GasGas, ha chiuso al 10° posto (+0”647).

Gli altri piloti italiani hanno affrontato una mattinata più difficile: Enea Bastianini non è andato oltre il 13° tempo con la Ducati ufficiale (+0”761), ancora alla ricerca dell’assetto ideale. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio hanno terminato rispettivamente al 15° (+0”888) e 19° (+1”326) posto con le Ducati VR46. Luca Marini ha ottenuto il 18° tempo (+1”117) con l’unica Honda ufficiale in pista, dopo il forfait di Mir a causa di una gastroenterite.