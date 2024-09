Leclerc vince il GP di Monza davanti a Piastri e Norris, Sainz quarto. Cinque anni dopo la sua prima vittoria a Monza, Charles Leclerc trionfa nuovamente nel Gran Premio d’Italia grazie a una strategia estremamente rischiosa: una sola sosta per il pilota monegasco (e per il suo compagno di squadra Carlos Sainz), mentre McLaren, Mercedes e Red Bull optano per due pit stop.

Negli ultimi quindici giri, Leclerc riesce a difendersi dalla furiosa rimonta di Oscar Piastri, che aveva preso la testa della gara al primo giro con la McLaren gemella di Lando Norris, dominando la prima metà del GP. L’australiano taglia il traguardo a meno di tre secondi da Leclerc, mentre Norris chiude terzo, seguito dall’altra Ferrari di Sainz. Lewis Hamilton si piazza quinto, precedendo Max Verstappen, George Russell e Sergio Perez.