F1, Haas: il baby Bearman al posto di Magnussen nel Gp Azerbaijan

Motori. F1 Haas, Bearman al posto di Magnussen nel Gp Azerbaijan. Oliver Bearman sostituirà Kevin Magnussen nel GP dell’Azerbaijan, dopo la sospensione per una gara del pilota danese in seguito a un contatto con Gasly a Monza che ha portato al raggiungimento dei 12 punti sulla super licenza e alla conseguente squalifica per un GP. L’annuncuo è arrivato direttamente dalla Haas F1 Team, la scuderia statunitense di Formula 1 con sede a Banbury, nel Regno Unito, di proprietà della Haas Automation. Bearman dopo l’annuncio ha detto la sua su questa sostituzione. (Continua a leggere dopo le foto)

Ollie to drive at the #AzerbaijanGP 🇦🇿



Ollie will step in to the VF-24 alongside Nico for the weekend, following Kevin’s one-race suspension in Baku. #HaasF1 #F1 pic.twitter.com/7euWB0C8h5 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 6, 2024

Come riportato da SportMediaset, Oliver Bearman ha detto: “È sicuramente più impegnativo entrare in gara come pilota di riserva, con un tempo di preparazione limitato e così via, ma sono nella fortunata posizione di averlo fatto all’inizio dell’anno con la Scuderia Ferrari, quindi posso almeno contare su quell’esperienza. Ho anche avuto quattro sessioni FP1 con la Haas nella VF-24 già in questa stagione, quindi senza dubbio si rivelerà prezioso anche per affrontare l’intero weekend di gara a Baku. Il team è in buona forma al momento e farò del mio meglio per essere preparato con il tempo che abbiamo a disposizione. L’obiettivo è di scendere in pista e avere un weekend solido in Azerbaijan”. Una prova generale per Bearman che dalla prossima stagione gareggerà come primo pilota al fianco di Esteban Ocon.