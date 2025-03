MotoGP: Francesco Bagnaia, frizioni con Ducati? La frase “rubata” nei box

Il Mondiale MotoGP 2025 è iniziato con il GP di Thailandia, dove Marc Marquez ha dominato la gara, vincendo davanti al fratello Alex e a Francesco Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati, due volte campione del mondo, ha chiuso al terzo posto, un risultato che non lo ha per nulla soddisfatto.

Sui social si sta diffondendo questo video in cui, secondo gli utenti, Pecco starebbe chiedendo spiegazioni della mancata prestazione della sua moto ai meccanici… Come ad insinuare qualcosa



Nonostante il podio, Bagnaia ha mostrato grande frustrazione ai microfoni di Sky: “Ho dato tutto. Ma sinceramente Marc ha giocato con tutti noi. La mia massima ambizione era il secondo posto, invece ho finito terzo. Ci ho provato, ma sembrava fossi al cinema a fare da spettatore“.

“Non sono qui per arrivare terzo“, ha rincarato la dose il pilota italiano. “Era il massimo che potevo fare oggi, ma non mi accontenterò mai. Devo iniziare a lavorare sul mio assetto. La prossima volta cercherò di arrivare secondo e poi primo“.

La delusione di Bagnaia è emersa anche nei momenti successivi alla gara, quando ha avuto un confronto con i vertici Ducati, Gigi Dall’Igna e Davide Tardozzi. Le telecamere hanno catturato il pilota mentre, con espressione seria, discuteva della strategia di gara e della scelta delle gomme.

MotoGP, Pecco Bagnaia e la “discussione” nei box Ducati

Dopo una pacca sulla spalla da parte di Tardozzi, Pecco ha detto con garbo ma visibile rammarico:

“Adesso voglio capire cosa è successo“. Il riferimento sembrava chiaro: perché la moto di Marquez è apparsa nettamente superiore?

Dall’Igna ha provato a rispondergli, ma Bagnaia ha tagliato corto: “Dopo ne parliamo“. Dopo essere salito sul podio, il pilota Ducati è tornato ai box per analizzare la gara con il suo team. La sensazione è che ci sia ancora molto da sistemare per poter competere ad armi pari con Marquez, e che la temuta rivalità fra i due piloti potrebbe emergere prepotentemente nel prosieguo della stagione.

