MotoGP Thailandia, tutto come previsto, tutto secondo pronostico. Dopo la sprint dominata dai fratelli Marquez, con Pecco Bagnaia a chiudere il podio, anche la gara domenicale finisce alla stessa maniera. A Buriram, nel Gran Premio della Thailandia, primo atto del Mondiale 2025 della MotoGP, il Cabroncito trionfa davanti al fratello Alex per la festa della famiglia Marquez. Pecco ancora sul terzo gradino del podio, mai però davvero in lotta per il successo.

La strategia vincente di Marc

L’unica differenza rispetto al sabato è che il Cabroncito non domina. Anzi, Marc corre quasi tutta la gara alle spalle del fratello, per problemi di pressione gomme. L’alieno di Cervera parte forte, ma al settimo giro rallenta, lasciando passare Alex e usandolo come traino per tenere alta la pressione del suo anteriore.

Con la solita lettura magistrale della corsa, Marc rimane guardingo per quasi 15 giri dietro il fratello, per poi superarlo nelle fasi finali e vincere in solitaria. Seconda doppietta sprint-gara per il Cabroncito dopo quella di Aragon 2024, un dominio assoluto alla prima nel box rosso Ducati.

La prima doppietta dei fratelli Marquez, Bagnaia sottotono

Alex Marquez chiude secondo, firmando con il fratello la prima doppietta familiare in una gara vera nella classe regina. Ottima corsa per il pilota del team Gresini, che comanda per larghi tratti, poi si arrende a Marc ma riesce a contenere nel finale la rimonta, seppur timida, di Bagnaia.

Ancora una volta Pecco si piazza terzo, senza mai impensierire i fratelli Marquez. Dopo una buona partenza in cui riesce a superare Alex, torna subito terzo e da lì non riesce mai a colmare il divario. Solo nel finale tenta di ridurre il gap con Alex, senza successo.

La prima gara stagionale segna un vantaggio chiaro per il Cabroncito e Bagnaia dovrà reagire subito: in Argentina, a Termas de Rio Hondo, serve una sterzata per non compromettere già la stagione.

Ducati dominante, Morbidelli brillante

La supremazia Ducati è evidente, testimoniata anche dall’ottimo quarto posto di Morbidelli. Una gara solida e combattiva, mai troppo lontano da Pecco.

Tra le moto non Ducati, il miglior piazzamento va a Ai Ogura, protagonista di un incredibile debutto in MotoGP. Con la sua Aprilia, chiude quinto, davanti al compagno Bezzecchi (settimo) che questa volta non sbaglia partenza e recupera dalle retrovie. Zarco è ottavo, seguito da Binder e Bastianini che chiude la top 10.

I delusi del Gran Premio

Diversi i delusi di giornata:

Acosta cade nelle prime fasi

cade nelle prime fasi Mir scivola mentre era in top ten

scivola mentre era in Quartararo lontano dal pilota brillante visto nella sprint

lontano dal pilota brillante visto nella sprint Vinales addirittura fuori dai punti

Ora una settimana di pausa prima della prossima tappa: il Gran Premio di Argentina a Termas de Rio Hondo. Pecco dovrà reagire, mentre Marc cercherà di consolidare il suo dominio. La stagione 2025 è appena iniziata, ma la sfida è già rovente.

