Home | MotoGP, via alla stagione: Bagnaia-Marquez, sfida infuocata in Ducati

La MotoGP scalda i motori per una stagione che si preannuncia spettacolare. Il Mondiale 2025 prende il via questo weekend con il GP di Thailandia a Buriram, prima tappa di un campionato che attraverserà cinque continenti con 22 gare in 18 Paesi. Tra rivalità accese, cambi di squadra e infortuni, lo scenario è pronto per regalare emozioni e colpi di scena.

Tutti gli occhi saranno puntati sul box Ducati, che schiera la coppia più esplosiva della stagione: Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Il pilota italiano dovrà vedersela con l’otto volte iridato, approdato nel team ufficiale Ducati con un solo obiettivo: tornare sul trono e agganciare Valentino Rossi a quota 9 titoli.

Il “Dream Team” di Borgo Panigale è il grande favorito del campionato, ma il vero avversario potrebbe essere proprio la rivalità interna tra i due piloti. Marquez non ha mai nascosto la sua fame di vittorie, mentre Bagnaia dovrà dimostrare di essere il numero uno in Ducati, alzando ancora di più l’asticella.

Chi sperava in un duello tutto italiano tra Ducati e Aprilia dovrà attendere. Il campione in carica Jorge Martin ha subito un duro colpo nelle ultime settimane: dopo l’infortunio nei test di Sepang, una nuova caduta in allenamento ha causato la frattura del radio, della mano e del calcagno.

Sottoposto a un doppio intervento chirurgico, Martin salterà la prima gara e non si sa ancora quando tornerà in pista. A tenere alta la bandiera di Noale ci sarà Marco Bezzecchi, chiamato a prendersi il ruolo di leader in Aprilia e a sfidare il dominio Ducati.

MotoGP: novità in KTM, Yamaha e Honda cercano il rilancio

Il mercato piloti ha stravolto gli equilibri della griglia. Enea Bastianini e Maverick Viñales hanno scelto la Tech3 KTM, in un momento difficile per la squadra austriaca, alle prese con problemi economici.

Nel frattempo, le giapponesi Honda e Yamaha provano a rialzarsi dopo stagioni difficili. La Yamaha sembra aver trovato la giusta direzione, mentre Honda ha puntato su Mir e Marini, pronti a dimostrare il loro valore.

Dove vedere il GP di Thailandia in TV

Sabato:

Qualifiche ore 4:50 (diretta Sky e TV8)

Sprint Race ore 9:00 (diretta Sky e TV8)

Domenica:

Gara ore 9:00 (diretta Sky, differita TV8 alle 14:05)

La MotoGP è pronta a regalare spettacolo: Bagnaia e Marquez accendono la sfida, chi sarà il re del 2025?

Leggi anche: