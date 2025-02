Superbike, week end da sogno per l’Italia: i numeri di un trionfo

Sport e motori, il GP d’Australia di Superbike si è tinto d’azzurro: Nicolò Bulega è stato il grande protagonista del weekend, conquistando un clamoroso tris di vittorie. Il pilota italiano, portacolori del team ufficiale Ducati, ha dominato ogni sessione, imponendosi in gara-1, nella Superpole Race e in gara-2 con un margine ampio sugli avversari.

Bulega ha mostrato una superiorità netta, riuscendo a chiudere ogni sessione in testa, dal gruppo di qualificazione fino alle gare. In gara-1, il pilota Ducati ha impiegato poco per fare la differenza, prendendo subito il comando e lasciando il resto del gruppo a lottare per le posizioni di rincalzo.

Un dominio incontrastato che si è ripetuto anche in Superpole Race, la gara sprint notturna. Qui, inizialmente, Bulega ha dovuto contendere la testa con Andrea Iannone, ma ben presto ha allungato, conquistando una vittoria con ampio margine su Redding e sullo stesso Iannone (+2.324 secondi e +4.923 secondi).

Il grande rivale Razgatlıoğlu, invece, non è riuscito a brillare: partito dalla 12ª posizione, il turco ha avuto difficoltà a risalire, compromettendo anche la seconda gara, che ha visto il consueto cambio gomme obbligatorio (flag-to-flag). Bulega ha fatto quello che sa fare meglio: scattare al comando e non lasciare scampo agli avversari.

Superbike, week end da sogno per Bulega

Il weekend è stato particolarmente negativo per Razgatlıoğlu che, dopo l’errore in Superpole Race, è stato costretto al ritiro in gara-2 per un problema tecnico. Un passo falso che ha visto il turco fermarsi a soli 20 punti in classifica, a grande distanza dal dominatore della giornata. Con il massimo dei punti ottenuti in questo primo weekend di gare, Bulega si porta subito in testa alla classifica iridata con 62 punti, un vantaggio di 26 punti su Bautista (36 punti) e 27 punti su Iannone (35 punti).

La Ducati festeggia un inizio di stagione perfetto, con tutte le sue moto che hanno occupato la top-5 nella Superpole Race e la top-6 in gara-2, con Petrucci e Redding a completare la serie di risultati positivi. Questa fantastica partenza di Bulega non poteva arrivare in un momento migliore, regalando a Ducati una superiorità netta sulla concorrenza.

Ora, con un mese di pausa fino al weekend di Portimão (28-30 marzo), il pilota italiano potrà godersi il momento di gloria, ma anche prepararsi a mantenere la testa della classifica. La stagione della Superbike si preannuncia infuocata ma, per ora, Bulega sembra inarrestabile.

