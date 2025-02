Superbike, la stagione 2025 inizia con un trionfo tutto italiano

Il Mondiale Superbike 2025 inizia nel segno dell’Italia, grazie al trionfo di Nicolò Bulega. Il pilota italiano, in sella alla Ducati, conquista gara-1 del Round di Phillip Island, imponendosi con autorità su Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista.

Bulega ha mandato un chiaro messaggio ai rivali, dominando la gara dopo aver già conquistato la Superpole. Il distacco inflitto al campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu su BMW, è eloquente: +4″811.

Il turco ha chiuso al secondo posto, precedendo di poco meno di tre decimi il ducatista Alvaro Bautista, che completa il podio. Appena fuori dai primi tre Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team, su Ducati), mentre Andrea Iannone, terzo nella Superpole, chiude sesto davanti ad Andrea Locatelli.

Nella top 10 anche Axel Bassani, nono, mentre il debuttante Yari Montella è costretto al ritiro. Domenica sarà il momento di gara-2, dove Bulega avrà la possibilità di confermare il suo stato di forma e consolidare la leadership in classifica. Un doppio successo in Australia potrebbe lanciare definitivamente la sua candidatura per il titolo.

