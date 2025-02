MotoGP: pronostico Yamaha e Ducati per il 2025

Fabio Quartararo e la sua Yamaha hanno destato interesse nei test precampionato della MotoGP 2025, mostrando un’evoluzione significativa rispetto agli anni precedenti. Con una performance promettente nei test di Sepang, il francese ha dimostrato che la Yamaha potrebbe competere ad alti livelli nella stagione in arrivo. Tuttavia, l’incertezza regna sul reale potenziale della moto, con Quartararo che preferisce non fissare obiettivi definitivi.

Performance della Yamaha: statistiche e risultati

Nei test di Sepang, la Yamaha ha sorpreso molti, con Quartararo che ha concluso in terza posizione. Questo risultato, con un passo gara competitivo, ha alimentato le speranze della scuderia giapponese. Tuttavia, la successiva prova a Buriram ha evidenziato le difficoltà, con Quartararo che ha chiuso in ottava posizione, a meno di un secondo dal leader Marc Marquez.

Sepang : Quartararo chiude al terzo posto

: Quartararo chiude al terzo posto Buriram : Ottava posizione per il francese

: Ottava posizione per il francese Griglia equilibrata: Tutti i marchi mostrano velocità

Ducati: Considerata la favorita della stagione

Questi risultati suggeriscono che la Yamaha ha il potenziale per lottare nelle prime posizioni, ma le gare saranno il vero banco di prova. Quartararo ha sottolineato l’importanza di valutare la situazione dopo le prime cinque gare, senza farsi illusioni eccessive.

Nonostante il miglioramento rispetto al 2024, Quartararo rimane cauto. L’attenzione è rivolta al miglioramento del feeling con le gomme anteriori, un aspetto critico per il successo in pista. L’incertezza sulle mescole potrebbe influenzare le prestazioni, e il francese non esclude che il problema possa essere indipendente dalla moto stessa.

In conclusione, la Yamaha si prepara a una stagione MotoGP 2025 con speranze elevate, ma l’ottimismo è misurato. Quartararo, pur riconoscendo i progressi, evita di fissare obiettivi specifici. Le prime gare saranno decisive per capire il vero potenziale della moto e del pilota francese. Le scommesse vedono la Ducati come favorita, ma la Yamaha non è da sottovalutare.

