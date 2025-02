MotoGP 2025: pronostici Ducati, Bagnaia e Marquez

Ducati ha dominato le scene del MotoGP con una stagione che promette sfide avvincenti e record da battere. La squadra, composta da talenti come Pecco Bagnaia e Marc Marquez, è pronta a lasciare il segno nel 2025. Con il pre-campionato ormai alle spalle, le previsioni sono rosee per il team bolognese che si prepara a una gara testa a testa tra i suoi due piloti di punta.

Statistiche e Prospettive per il Team Ducati

La stagione 2025 del MotoGP si preannuncia come una delle più competitive, con il “dream team” di Ducati pronto a sfidare il record di vittorie. Attualmente, il record di vittorie in una singola stagione è detenuto da Marc Marquez, con 13 vittorie nel 2014 quando gareggiava con Honda. Quest’anno, con 22 gare in programma, il duo Bagnaia–Marquez ha tutte le carte in regola per superare questo traguardo.

Nel 2024, Bagnaia è riuscito a raggiungere 11 vittorie, nonostante non abbia conquistato il titolo. Il campione del mondo è stato Jorge Martin, con 3 vittorie. Le scommesse attuali favoriscono fortemente Ducati, con molti esperti che prevedono un dominio quasi incontrastato della squadra italiana. Inoltre, si parla di un possibile nuovo record per il minor numero di piloti vincitori in una stagione, un primato stabilito nel 2012 con solo tre vincitori. La stagione 2025 potrebbe vedere un dominio simile, con Ducati come principale protagonista.

La sfida per Ducati non è solo nelle vittorie individuali, ma anche nel superare il record di squadra di 14 vittorie detenuto dalla Honda nel 2014. Un obiettivo ambizioso, ma non irraggiungibile considerando il talento e la sinergia di Bagnaia e Marquez.

Con una schiera di piloti talentuosi e una moto competitiva, Ducati è in una posizione privilegiata per riscrivere la storia del MotoGP. Gli appassionati di scommesse sono invitati a seguire attentamente l’andamento della stagione, poiché le quote potrebbero subire variazioni significative man mano che la competizione si intensifica.

In conclusione, il 2025 potrebbe essere l’anno in cui Ducati consolida la sua posizione di forza nel MotoGP. Le previsioni indicano una stagione dominata dalle rosse di Borgo Panigale, con la possibilità di stabilire nuovi record sia individuali che di squadra. Le scommesse attuali riflettono questa fiducia, con Bagnaia e Marquez al centro dell’attenzione.

