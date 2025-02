MotoGP, Jorge Martin senza pace: nuovo infortunio, le sue condizioni

MotoGp, non c’è pace per Jorge Martin e per l’Aprilia. L’avventura del campione del mondo della premier class, appena iniziata con la Casa di Noale, continua a essere segnata da imprevisti e infortuni. Dopo il primo incidente a Febbraio, un nuovo problema fisico costringe Martin a saltare il suo primo Gran Premio della stagione, quello della Thailandia.

Nulla da fare per Jorge #Martin, che salterà ufficialmente il #ThaiGP a causa di un nuovo infortunio.#MotoGP



Il madrileno, che aveva già subito un infortunio il 5 febbraio durante i test precampionato a Sepang, è stato costretto a fermarsi nuovamente lo scorso 24 febbraio. Questa volta, Martin ha riportato un trauma alla mano sinistra mentre si stava allenando ad Andorra. Un nuovo episodio che ponea l’inizio della sua stagione con Aprilia sotto una cattiva stella.

La situazione di Martin è grave, tanto che sarà sottoposto a un intervento chirurgico a Barcellona martedì 25 Febbraio. L’intervento lo costringerà a saltare il primo Gran Premio della stagione, quello della Thailandia, in programma dal 28 febbraio al 2 marzo. Una notizia che, ovviamente, getta un’ombra sulla sua stagione e sul debutto con il team di Noale.

Con Martin costretto ai box, sarà il collaudatore Lorenzo Savadori a prendere il suo posto sulla moto Aprilia durante il GP di Thailandia. Savadori, che aveva già sostituito Martin durante i test di Sepang e Buriram, avrà il compito di affiancare Marco Bezzecchi nella gara che segnerà l’inizio della stagione.

MotoGP, Jorge Martin e l’Aprilia senza pace

Questa nuovo infortunio si aggiunge a una serie di sfortunati eventi che hanno colpito Martin in questa fase iniziale del suo percorso con Aprilia. Il campione del mondo dovrà lavorare duramente per recuperare al più presto, con l’auspicio di poter tornare in pista nelle prossime gare e di dare il suo contributo a un team che ha investito molto su di lui.

Per Jorge Martin, il 2025 non è quindi iniziato nel migliore dei modi. Due infortuni in breve tempo rischiano di compromettere la sua preparazione per la stagione, mentre l’Aprilia dovrà fare a meno di lui in un GP cruciale. Il ritorno alle corse per Martin non sarà facile, ma la sua determinazione potrebbe aiutarlo a superare questo momento difficile e a tornare più forte di prima.

