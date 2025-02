Home | MotoGP, risultati opposti per Marc Marquez e Pecco Bagnaia dopo le pre-qualifiche in Thailandia

MotoGP, si sono svolte le pre-qualifiche del primo Gran Premio della stagione in Thailandia. L’attenzione di tutti era concentrata sulla “rivalità” interna alla Ducati fra Marc Marquez e l’italiano Pecco Bagnaia, entrambi determinati a conquistare il titolo mondiale. I risultati dei due piloti, almeno per stavolta, sono stati però molto diversi.

MotoGp Thailandia, Bagnaia parte male, solo 13°. Davanti i fratelli Marquez: primo Alex, secondo Marc https://t.co/9sFKaVfnTc — Corriere della Sera (@Corriere) February 28, 2025

Alex Marquez, infatti, ha firmato il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento stagionale del Mondiale di MotoGP. In sella alla Ducati Gresini, il pilota spagnolo ha fermato il cronometro a 1’29″020, confermando le ottime impressioni dei test invernali.

A soli 52 millesimi di distanza si è piazzato il fratello Marc, che guida la Ducati GP25 del team factory. Terzo l’iberico Pedro Acosta, a 242 millesimi, con la KTM ufficiale.Tra i piloti che hanno conquistato l’accesso diretto alla Q2 ci sono Marco Bezzecchi, quarto con l’Aprilia a 0.247 secondi, e Franco Morbidelli, quinto con la Ducati GP24 a 0.286.

MotoGP, un grande Marc Marquez chiude il testa: delusione per Pecco Bagnaia

Grande delusione, invece, per il tre volte campione del mondo Francesco Bagnaia, che ha chiuso solo 13° a sette decimi dal miglior tempo. Il campione italiano si è trovato in grandi difficoltà anche a causa di problemi che non sono dipesi da lui, ma certamente Pecco si aspettava un risultato molto diverso.

Il fuoriclasse italiano è stato penalizzato da bandiere gialle e dal traffico negli ultimi minuti della sessione, quando era alla ricerca del tempo di qualificazione. Bagnaia ora sarà costretto a passare dalla Q1 per provare ad accedere alla lotta per la pole position.

