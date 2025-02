Ci siamo: dopo la consueta pausa invernale dedicata ai test interni, alle prove e alle riflessioni, riparte il MotoGP. Domenica 2 marzo si apre la stagione 2025 con la prima, grande partenza a Buriram: qui si tiene il GP di Thailandia che inaugurerà il Campionato del Mondo a due ruote più atteso. Ci eravamo lasciati con Jorge Martín al suo primo trionfo, con il pilota spagnolo in grado non solo di vincere il Montomondiale 2024 ma anche di siglare il record per il maggior numero di punti conquistati in una singola stagione. Andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla prima, attesissima gara.

Tutti presenti, meno uno

Cominciamo dallo scoprire i piloti che correranno nella classe regina del Motomondiale e che si contenderanno l’ambito titolo di campione:

Francesco Bagnaia (Italia) e Marc Marquez (Spagna) per Ducati Factory

(Italia) e (Spagna) per Ducati Factory Fabio Di Giannantonio (Italia) e Franco Morbidelli (Italia) per Pertamina Enduro VR46 Ducati

(Italia) e (Italia) per Pertamina Enduro VR46 Ducati Alex Marquez (Spagna) e Fermin Aldeguer (Spagna) per Gresini Racing Ducati

(Spagna) e (Spagna) per Gresini Racing Ducati Jorge Martin (Spagna) e Marco Bezzecchi (Italia) per Aprilia factory

(Spagna) e (Italia) per Aprilia factory Raul Fernandez (Spagna) e Ai Ogura (Giappone) per Aprilia Trackhouse Racing

(Spagna) e (Giappone) per Aprilia Trackhouse Racing Brad Binder (Sudafrica) e Pedro Acosta (Spagna) per Red Bull KTM Factory

(Sudafrica) e (Spagna) per Red Bull KTM Factory Enea Bastianini (Italia) e Maverick Vinales (Spagna) Red Bull KTM Tech3

(Italia) e (Spagna) Red Bull KTM Tech3 Fabio Quartararo (Francia) e Alex Rins (Spagna) per Yamaha factory

(Francia) e (Spagna) per Yamaha factory Miguel Oliveira (Portogallo) e Jack Miller (Australia) per Prima Pramac Yamaha

(Portogallo) e (Australia) per Prima Pramac Yamaha Luca Marini (Italia) e Joan Mir (Spagna) per Repsol Honda

(Italia) e (Spagna) per Repsol Honda Johann Zarco (Francia) e Somkiat Chantra (Thailandia) per LCR Honda

Occhi puntati, naturalmente, sulla scuderia Ducati, che ancora una volta sarà la principale contender a lottare per il Mondiale piloti grazie alla combinazione incredibile che vede affiancarsi Francesco Bagnaia e Marc Marquez: sebbene non sia propriamente uno sport di coppia, avere sotto lo stesso tetto 8 titoli mondiali in due fa certamente piacere alla factory italiana. Uno dei principali snodi di tutto il Mondiale sarà proprio il modo in cui questi due campioni riusciranno a coabitare: è probabile che cercheranno con tutte le proprie forze di vincere senza fare troppi calcoli o giochi di squadra, ma staremo a vedere cosa ci riserverà la gara del 2 marzo, oltre che tutte le rimanenti della stagione.

La notizia più interessante, perlomeno per i suoi avversari, è che non ci sarà il campione in carica: Jorge Martín, infatti, è incappato in una caduta durante i test e in una ricaduta proprio prima del GP; inizia in salita, dunque, la sua stagione, ma è lecito aspettarsi un altro grande mondiale dallo spagnolo. C’è curiosità anche intorno agli italiani che non siano pecco Bagnania: parliamo di Di Giannantonio e Morbidelli in particolare, con la Ducati della VR46, e di Marco Bezzecchi in Aprilia, che come avete potuto leggere è compagno di Martín.

Per riassumere, con Martín fuori i favoriti per la vittoria del Gran Premio di Thailandia sono Marc Marquez e Francesco Bagnaia, con lo spagnolo in leggere vantaggio. Pedro Acosta viene subito dopo, anche se è piuttosto staccato dagli altri due, seguito da Alex Marquez. Più indietro, in ordine, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Il meno favorito è Brad Binder della KTM.

Dove si corre il GP di Thailandia?

La prima tappa del Motomondiale è la Thailandia, e in particolare Il Chang International Circuit: si tratta di una pista di 4,55 km di lunghezza dove si susseguono 12 curve: introdotta nel calendario nel 2018, questo circuito ha subito sorpreso in positivo i piloti, venendo apprezzato da professionisti e appassionati con il suo essere una pista piatta ma molto equilibrata, i cui i lunghi rettilinei posso dare vita a grandi sorpassi e staccate che vanno ad aumentare lo spettacolo della gara.

Vediamo ora qualche curiosità proprio su questo circuito, in modo da conoscere meglio il terreno della prima, grande gara:

Nel 2019, Marc Marquez ha conquistato proprio qui il suo 6° e ad ora ultimo mondiale .

ha conquistato proprio qui il suo . L’anno scorso Pecco Bagnaia è diventato su questo circuito il pilota con più pole per la Ducati , con 22, lasciando Stoner a 21.

è diventato su questo circuito il , con 22, lasciando Stoner a 21. A Buriram ci sono stati 5 poleman diversi in 5 edizioni : Marc Marquez, Quartararo, Bezzecchi, Martin, Bagnaia.

: Marc Marquez, Quartararo, Bezzecchi, Martin, Bagnaia. L’anno scorso la Ducati monopolizzò le prime 5 posizioni in griglia a Buriram.

in griglia a Buriram. La Yamaha è salita sul podio 3 volte , ma mai sul gradino più alto: Vinales arrivò 3° nel 2018 e nel 2019, mentre Quartararo si fermò al 2° posto nel 2019.

, ma mai sul gradino più alto: arrivò 3° nel 2018 e nel 2019, mentre si fermò al 2° posto nel 2019. Bagnaia è l’unico pilota ad essere salito 3 volte sul podio . Seguono a quota due Marc Marquez, Jorge Martin e Maverick Vinales.

. Seguono a quota due Marc Marquez, Jorge Martin e Maverick Vinales. Marquez è l’unico pilota ad aver vinto 2 volte qui , tra l’altro mettendo sempre a segno il sorpasso decisivo all’ultimo giro.

, tra l’altro mettendo sempre a segno il sorpasso decisivo all’ultimo giro. Nel 2018 sempre Marc Marquez ha registrato l’hat-trick: pole, vittoria e giro veloce.

ha registrato l’hat-trick: pole, vittoria e giro veloce. Nel 2022 Miguel Oliveira ha vinto qui partendo dall’11° posto in griglia: si tratta dell’unico piazzamento a podio di un pilota partito fuori dalla top-10 nella storia del circuito.

