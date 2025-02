MotoGP Pramac Yamaha 2025: pronostici e analisi

Il mondo delle corse motociclistiche è in fermento per l’imminente debutto della Prima Pramac Yamaha nei campionati mondiali di MotoGP e Moto2. Dopo il trionfo a Barcellona, il team italiano si prepara a una nuova avventura con Yamaha, puntando a consolidare la propria posizione tra i giganti del motociclismo. Le aspettative sono alte, e gli occhi sono puntati sul Gran Premio di Thailandia al Chang International Circuit di Buriram.

Analisi del Debutto di Pramac Yamaha in MotoGP 2025

La Prima Pramac Yamaha si affaccia alla stagione 2025 con una miscela di entusiasmo e sfide. La partnership con Yamaha segna un cambio di rotta dopo anni di successi con Ducati, aprendo un nuovo capitolo per il team. I test invernali hanno fornito indicazioni promettenti, con i piloti Jack Miller e Miguel Oliveira pronti a scendere in pista. Per Miller, il ritorno alla casa, in cui ha corso dal 2018 al 2020, rappresenta un viaggio emozionante, mentre Oliveira celebra la sua centesima gara nella classe regina.

L’obiettivo della squadra è chiaro: competere al vertice del mondiale, sfruttando le potenzialità della nuova YZR-M1. Gino Borsoi, direttore del team, ha sottolineato l’importanza della continuità nello sviluppo tecnico e della sinergia tra i piloti e il team. La nuova avventura con Yamaha non è solo una sfida tecnica, ma anche un’opportunità per crescere e stabilire una presenza dominante nei circuiti internazionali.

Anche la Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 si prepara al debutto nel campionato mondiale. Il team, guidato da Alex De Angelis, punta sulla crescita di giovani talenti come Tony Arbolino e Izan Guevara. Con il supporto di Yamaha e una moto vincente come la Boscoscuro, le ambizioni sono alte, nonostante le difficoltà iniziali di adattamento. La stagione sarà cruciale per testare la tenuta e la sinergia del nuovo assetto tecnico e umano.

Il fine settimana del GP di Thailandia sarà un banco di prova importante per i team. Le qualifiche e le gare, trasmesse in diretta da Sky e TV8, offriranno un primo assaggio delle potenzialità della Prima Pramac Yamaha nella stagione 2025.

Con l’avvento del Gran Premio di Thailandia, il team Pramac è pronto a dimostrare la sua capacità di adattamento e a mettere in luce il lavoro svolto nei mesi invernali. Le aspettative sono alte, e le prime gare forniranno un quadro chiaro delle dinamiche di forza e delle potenzialità del team. Jack Miller e Miguel Oliveira sono determinati a spingere al massimo, mentre la Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 si prepara a un’avventura emozionante sotto la guida esperta di Alex De Angelis.

