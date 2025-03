MotoGP, Sprint vincente per Marc Marquez, bene anche Pecco Bagnaia. Tutti i risultati

MotoGP, Marc Marquez non poteva sperare in un debutto migliore sulla Ducati ufficiale. Il pilota spagnolo ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, primo appuntamento del mondiale MotoGP 2025, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex Marquez (Team Gresini) e al campione in carica Pecco Bagnaia, anche lui su Ducati ufficiale.

MotoGP, Marc Marquez domina la Sprint in Thailandia: è il ritorno del cannibale? https://t.co/wivZbeQ0qy — fainfo sport (@fainfosport) March 1, 2025

Scattato dalla pole position, Marc Marquez ha condotto una gara impeccabile, senza commettere errori e mantenendo un ritmo inarrivabile per gli avversari. Una prestazione solida che gli ha permesso di imporsi senza difficoltà e di conquistare la vetta della classifica mondiale, tornando leader del campionato per la prima volta dal 2019.

La Ducati festeggia così la 34esima vittoria in una Sprint Race, confermando la sua superiorità nel format breve del sabato. Oltre al podio tutto Ducati, la Sprint ha visto un’ottima performance del rookie giapponese Ai Ogura, che con l’Aprilia del Team Trackhouse ha chiuso al quarto posto, sorprendendo molti.

Franco Morbidelli e Pedro Acosta hanno completato la top six, mentre Fabio Quartararo ha chiuso settimo, seguito da Brad Binder, Joan Mir e Johann Zarco. Giornata difficile per Marco Bezzecchi, solo 12esimo a causa di un problema al via, mentre Maverick Vinales ha concluso 14esimo. Ritiro per Fabio Di Giannantonio e caduta per Jack Miller, che stava disputando un’ottima gara con la Yamaha prima di finire a terra.

MotoGP: Pecco Bagnaia: “Un buon inizio, ma c’è da lavorare”

Pecco Bagnaia, terzo al traguardo, ha analizzato la sua prestazione con lucidità: “E’ bellissimo salire sul podio considerando come sono andati i test, ma dobbiamo ancora lavorare. Ho avuto difficoltà nell’ingresso in curva, le stesse sensazioni dello scorso anno nelle Sprint. Quando ho capito che stavo rischiando troppo, ho preferito accontentarmi. Il terzo posto è comunque un ottimo modo per iniziare l’anno”.

Ordine d’arrivo della Sprint Race – GP di Thailandia

Marc Marquez (Spa, Ducati) – 19’35″005, media 181,3 km/h

Alex Marquez (Spa, Ducati) +1″185

Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) +3″423

Ai Ogura (Giap, Aprilia) +4″392

Franco Morbidelli (Ita, Ducati) +5″790

Pedro Acosta (Spa, KTM) +11″700

Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) +13″437

Brad Binder (Saf, KTM) +14″228

Joan Mir (Spa, Honda) +15″453

Johann Zarco (Fra, Honda) +16″209

Con la vittoria nella Sprint, Marc Marquez si candida come principale favorito anche per la gara lunga di domani. Il campione spagnolo sembra essersi adattato alla perfezione alla Ducati, mentre Pecco Bagnaia dovrà lavorare per ridurre il gap e difendere il suo titolo mondiale. Sarà una battaglia avvincente sul circuito di Buriram, con il primo duello diretto tra i due compagni di squadra che potrebbe già delineare le gerarchie della stagione 2025.

