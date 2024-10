Home | MotoGP, Ducati pensa a Iannone per sostituire Di Giannantonio in Malesia

La Ducati potrebbe riportare Andrea Iannone in MotoGP per il Gran Premio di Sepang, dopo la decisione di Fabio Di Giannantonio di operarsi e saltare le ultime due gare della stagione. L’idea di una “sostituzione premio” vede il ritorno di Iannone favorito su Nicolò Bulega per la gara malese, mentre per il Gran Premio di Valencia la scelta sembra orientata verso Michele Pirro.

Sealed deal for 2025! 🔒@andreaiannone29 is confirmed to stay on the #WorldSBK grid next year with Team GoEleven! 🤝 Hear what the #29 had to say about his renewal 🎙️



🎥 | #SpanishWorldSBK 🇪🇸https://t.co/tdgOYd1qjY — WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2024

Di Giannantonio, dopo settimane di riflessioni, ha deciso di sottoporsi all’intervento chirurgico prima della conclusione della stagione. Questa scelta lo escluderà dai Gran Premi di Malesia e Valencia. Per l’ultimo appuntamento in Spagna, la Ducati sembra intenzionata a schierare Michele Pirro, sia per la gara sia in vista dei test previsti il martedì successivo con la nuova GP25.

La sostituzione di Di Giannantonio per il GP di Sepang potrebbe quindi segnare un ritorno in MotoGP per Andrea Iannone. La Ducati, insieme al team Pertamina Enduro VR46, starebbe pensando di offrire al pilota italiano una chance per chiudere un capitolo della sua carriera. Sepang, curiosamente, è la pista dove Iannone ha disputato la sua ultima gara in top class, prima di affrontare la lunga sospensione disciplinare.

Motogp, “ballottaggio” fra Iannone e Bulega

Non è la prima volta che il nome di Iannone viene accostato alla MotoGP : il team Pramac aveva mostrato interesse a farlo testare in pista, ma l’idea è sfumata per varie ragioni nelle ultime settimane. L’altro candidato, seppur meno quotato, è Nicolò Bulega, reduce da una straordinaria stagione in Superbike.

Bulega potrebbe ottenere un weekend sulla Desmosedici come riconoscimento per i suoi risultati eccezionali, con la possibilità di laurearsi campione del mondo proprio questo fine settimana. La decisione finale verrà presa nei prossimi giorni, ma al momento Andrea Iannone sembra essere il favorito per tornare in MotoGP a Sepang.

Leggi anche: