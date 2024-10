MotoGp Giappone Bagnaia perfetto: vince davanti a Martin e riduce a 10 punti il distacco dallo spagnolo in classifica mondiale. Francesco Bagnaia si impone con autorità nel Gran Premio del Giappone, conquistando una vittoria fondamentale. Il pilota Ducati parte alla grande e conduce la gara dal primo all’ultimo giro, siglando il sedicesimo appuntamento del Mondiale davanti a Jorge Martin, che ancora una volta dimostra il suo talento con una partenza fenomenale.

Sebbene Martin tenti più volte di avvicinarsi a Bagnaia, non riesce mai a metterlo realmente in difficoltà. Nel frattempo, Marc Marquez resiste agli attacchi di Enea Bastianini, assicurandosi il terzo posto, invertendo i ruoli rispetto alla Sprint Race di sabato. Per Pedro Acosta, invece, un altro weekend da dimenticare: partito dalla pole position, cade per la seconda volta in due giorni, abbandonando la gara dopo appena tre giri. Grazie a questo successo, Bagnaia riduce il suo distacco in classifica generale da 21 a soli 10 punti.

La partenza di Bagnaia è fulminante, ma Jorge Martin, partito dalla quarta fila, si ritrova già quarto alla fine del primo giro, subito dietro Bagnaia, Acosta e Binder. Il terzo giro segna la fine anticipata per Acosta, che scivola all’esterno dell’ultima curva prima del traguardo, riuscendo poi a riprendere la gara in fondo al gruppo. Martin si mette all’inseguimento di Bagnaia, mentre Binder è terzo, seguito da Marc Marquez, che lo supera al quarto giro. Poco dopo, Enea Bastianini scavalca Binder, portandosi al quarto posto. La gara continua con Bagnaia che mantiene un vantaggio stabile su Martin, mentre la battaglia per il podio tra Marquez e Bastianini si intensifica.

A metà gara, Bagnaia controlla la situazione, mantenendo sempre Martin a distanza di sicurezza, mentre Marquez e Bastianini si contendono il terzo posto. A tre giri dal termine, Franco Morbidelli riesce a superare Binder per la quinta posizione. Nel finale, Martin tenta un ultimo assalto a Bagnaia, ma il leader della gara non si lascia sorprendere, tagliando il traguardo per primo. Marquez riesce a tenere a bada Bastianini, completando così il podio. Una gara perfetta per Bagnaia, che conferma il suo stato di forma e riapre la corsa al titolo mondiale, riducendo significativamente il gap da Martin in classifica.

