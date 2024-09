MotoGP Indonesia vince Martin, terzo Bagnaia. Jorge Martin torna sul gradino più alto del podio a Mandalika, in Indonesia, durante il quindicesimo round del Mondiale MotoGP 2024. Lo spagnolo trionfa davanti a Pedro Acosta, che era finito sotto investigazione per un’anomalia nella pressione delle gomme, ma senza ricevere sanzioni dalla Direzione Gara, e a Francesco Bagnaia.

Lo spagnolo non vinceva in una gara domenicale da maggio, un dato sorprendente considerando che Martin ha mantenuto un altissimo livello per tutto questo periodo. L’ultima vittoria risaliva infatti al GP di Francia a Le Mans, dieci gare fa. Con questo successo, Martin sfata un piccolo tabù e, dopo la caduta nella sprint di ieri, torna a imporsi in modo netto, dominando la gara dall’inizio alla fine con un vantaggio significativo sui rivali. Una risposta importante dopo l’errore del sabato, che gli consente di allungare ulteriormente su Bagnaia nella classifica generale, portandosi a +21 punti.

Alle spalle di un superlativo “Martinator”, si piazza un eccellente Pedro Acosta. La gara di Jorge è impeccabile, con una moto estremamente competitiva su ogni circuito. Al contrario, il rookie spagnolo, “maravilla”, si trova a guidare una KTM in difficoltà, ma nonostante questo riesce a mantenere un ritmo impressionante. Acosta è stato l’unico capace di seguire il passo di Martin, rimanendo costantemente a circa un secondo di distanza dal vincitore, in una solitaria e spettacolare seconda posizione. Una prestazione di altissimo livello, che lo conferma come il vero MVP della giornata. (Continua dopo la foto)

Francesco “Pecco” Bagnaia completa il podio con una gara dalle dinamiche insolite. Partito male, come purtroppo gli capita spesso, ha faticato a recuperare posizioni. Tuttavia, grazie a un miglior ritmo nella seconda metà della corsa e a qualche errore dei suoi rivali, riesce a ottenere un podio fondamentale. Questo risultato, però, gli costa 9 punti nella lotta per il titolo, portando il suo distacco da Martin a 21 punti. Sebbene il weekend abbia visto ridursi leggermente lo svantaggio (da 24 a 21 punti), il numero di gare rimanenti diminuisce, e il margine rimane comunque significativo.

Fuori dal podio, si distingue un ottimo Franco Morbidelli, che chiude in quarta posizione, seguito da Marco Bezzecchi al quinto posto. In totale, quattro Ducati nelle prime cinque posizioni, con il solo Acosta a spezzare il dominio della casa di Borgo Panigale, segnale di un’impresa straordinaria del giovane spagnolo. (Continua dopo la foto)

A tyre-whispering masterpiece gone! 💥



Just seconds after setting the fastest lap, @Bestia23 crashed out of 3rd 💔#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/wTXE9yRgXd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2024

La gara è stata particolarmente complessa, caratterizzata da numerose cadute. Al primo giro, Jack Miller causa un incidente coinvolgendo Alex Marquez, Aleix Espargaro e Luca Marini. Marc Marquez è costretto al ritiro a causa di un incendio alla sua moto, mentre nelle prime fasi di gara cadono anche Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, quest’ultimo mentre stava rimontando con la sua consueta determinazione, ma finisce a terra per un eccesso di foga. Out anche Joan Mir e Augusto Fernandez. Solo 12 piloti riescono a tagliare il traguardo, con alcuni che ne approfittano per guadagnare posizioni. Maverick Vinales chiude sesto, seguito da Fabio Quartararo in settima posizione, ancora nella top ten. Ottavo Brad Binder, mentre Johann Zarco e Raul Fernandez completano la top ten al decimo posto.