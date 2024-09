Gp Indonesia pre-qualifiche, Bastianini primo. Un eccellente Enea Bastianini stabilisce il nuovo record del circuito di Mandalika con un tempo di 1:29.630, concludendo al comando delle pre-qualifiche. In seconda posizione si piazza Martin, mentre Bagnaia termina quarto, nonostante abbia incontrato numerose difficoltà. Bastianini domina quindi la classifica, infrangendo il record della pista. Sull’onda dell’entusiasmo di Misano, “la Bestia” ha iniziato alla grande anche in Indonesia. “Questa pista mi piace molto e mi sono divertito. Ora sono in completa sintonia con la moto e la connessione con il team è fondamentale”, ha dichiarato il pilota romagnolo, che ha preceduto Martin, subito veloce, e un ritrovato Morbidelli.

Bagnaia ha chiuso a soli 82 millesimi, guadagnando un quarto posto che sembrava quasi impossibile fino a pochi istanti dal termine. Dopo una giornata complessa, che rischiava di rievocare il disastro di Mandalika ’23 (quando non riuscì ad accedere alla Q2 finendo in quinta fila), il campione del mondo ha compiuto un giro magistrale, risalendo di ben cinque posizioni in un colpo solo. Nonostante i problemi fin dal mattino e la costante perdita di tempo in tutti i settori della pista, Bagnaia ha ritrovato il feeling con la sua Desmosedici solo negli ultimi minuti. A lungo relegato fuori dalla top ten e ultimo tra le Ducati e i piloti italiani, è riuscito a compiere un giro con gomme morbide che gli ha permesso di tirare un sospiro di sollievo, anche se i problemi non sono del tutto risolti. Tuttavia, la fiducia ritrovata potrebbe rivelarsi decisiva in vista delle qualifiche e della gara.

Il tracciato di Mandalika si sta comunque rivelando favorevole alle moto di Borgo Panigale: in quinta posizione si è piazzato Bezzecchi, mentre Di Giannantonio, nonostante la spalla ancora dolorante, ha chiuso con un ottimo nono tempo, malgrado una scivolata senza conseguenze. Settimo posto per Marquez, che, dopo la bandiera a scacchi, ha spinto Bagnaia rimasto senza carburante fino ai box, in un gesto di rispetto tra i due futuri compagni di squadra.