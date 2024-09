MotoGP Emilia Romagna Bastianini vince con un sorpasso al limite su Martin che comunque guadagna punti su Bagnaia, caduto a 6 giri dal termine. “Martinator”, nonostante il secondo posto, allunga in classifica iridata sfruttando il ko di Bagnaia, caduto a sei giri dal termine, portandosi a 24 punti di vantaggio. A completare il podio Marc Marquez, davanti a Bezzecchi. Dopo il trionfo di Marc Marquez a Misano 1, è dunque l’Italia a festeggiare sul gradino più alto del podio a Misano 2.

La gara è stata entusiasmante e piena di colpi di scena. I protagonisti della sprint race, Martin, Bagnaia e Bastianini, mostrano subito il loro passo superiore, prendendo rapidamente il comando e staccando gli avversari. Pecco Bagnaia guida il primo giro, seguito da Martin ed Enea. Martin, in gran forma, si porta al comando e tenta di allungare, mentre Bagnaia fatica con le gomme e viene superato anche dal compagno di squadra. Martin mantiene il comando con Bastianini a soli quattro decimi di distacco, mentre Bagnaia prova a rientrare sui primi nella seconda metà di gara, ma finisce per cadere.

Restano così in due a contendersi la vittoria, e il duello si fa serrato nel finale: Bastianini attacca Martin, che però resiste. All’ultimo giro, Enea tenta nuovamente l’affondo, e i due entrano in contatto. Bastianini riesce a sorpassare, costringendo Martin ad allargare la traiettoria e tagliando per primo il traguardo. Un sorpasso deciso ma corretto. Con questa vittoria, Bastianini ottiene il suo secondo successo stagionale, dopo il trionfo di Silverstone. Un grande risultato per Enea, che ha saputo reggere il ritmo di un velocissimo Martin per gran parte della gara, prima di superarlo nel momento decisivo.