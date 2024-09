GP Indonesia sprint race, vince Bagnaia davanti a Bastianini. La Sprint sul circuito di Mandalika ha regalato emozioni fin dall’inizio. Jorge Martin, partito dalla pole, è scivolato a terra dopo poche curve, lasciando via libera a Francesco Bagnaia. Il pilota italiano ha colto immediatamente l’opportunità, assicurandosi la vittoria nella gara breve di Mandalika.

A completare il successo del team Ducati factory è stato Enea Bastianini, che ha tagliato il traguardo in volata, conquistando il secondo posto. Marc Marquez, in sella alla Desmosedici Gresini, ha completato il podio. Nonostante la caduta, Martin è riuscito a risalire in sella alla sua Ducati Prima Pramac, rimontando fino alla decima posizione, pur rimanendo fuori dalla zona punti.